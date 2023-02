Altro che nostalgia: i look di cristalli di Paola e Chiara a Sanremo sono l’euforia di cui abbiamo bisogno La reunion di Paola&Chiara sul palco di Sanremo, con look scintillanti che ammiccano agli anni Duemila, è più di un’operazione nostalgia: è la parentesi di ottimismo di cui avevamo bisogno.

A cura di Beatrice Manca

Erano le più attese – almeno dal pubblico dei millennial – e non hanno deluso le aspettative. Paola&Chiara, il duo pop che ha spopolato negli anni Duemila, ha celebrato la reunion al Festival di Sanremo 2023 facendoci tornare indietro nel tempo con la musica e con i loro outfit, tra paillettes, t-shirt celebrative e pizzo nero. Per il gran finale hanno scelto vestiti tempestati di cristalli con cinture argentate: non un'operazione nostalgia, ma la ventata di ottimismo e di spensieratezza di cui avevamo tutti disperatamente bisogno.

Lo stile anni Duemila di Paola e Chiara

Il Festival di Sanremo 2023 verrà ricordato come il Festival dei millennial: tra Articolo31, Paola e Chiara, Giorgia e Elisa, sembra di essere tornati ai tempi di MTV, del Festivalbar e dei jeans a vita bassa. Un decennio che oggi influenza moltissimo la moda e che ci appare come un periodo di grande spensieratezza – forse perché i già citati millennial erano poco più che bambini. E comunque, dopo due anni di pandemia, con la crisi climatica che incombe e i prezzi in decollo, una parentesi di leggerezza ci voleva. Ci voleva un po' di Furore, un po' di scintillìo, la sensazione di quegli anni che tutto fosse possibile e che le notti in discoteca durassero per sempre.

Tutti i look di Paola e Chiara a Sanremo 2023

Chiara e Paola a Sanremo ci fanno un tuffo nei nostri ricordi più felici con i loro outfit: prima l'abito di paillettes firmato Dolce&Gabbana, completato da un make up glitter che ha fatto battere il cuore alle adolescenti dentro di noi, poi il trionfo di sensualità degli abiti vedo-non-vedo in pizzo nero.

Paola e Chiara Dolce&Gabbana

Infine, durante la serata cover, la nostalgia anni Duemila esplode fortissimo con le t-shirt autocelebrative con la scritta "Paola e Chiara per sempre". I top, creati appositamente, da Dolce&Gabbana, si ispirano a un mito del pop: sulla t-shirt originale c'era scritto Britney forever.

Paola e Chiara in Dolce&Gabbana

Tutti i look sanremesi delle cantanti sono stati realizzati da Dolce&Gabbana e curati dallo stylist Nick Cerioni che in un'intervista a Fanpage.it aveva anticipato la freschezza e la coolness che caratterizza gli outfit scelti. A prescindere dalla classifica finale, la loro gara (di stile) l'hanno già vinta: grazie Paola e Chiara, per averci portato a bailar ancora una volta.