Elodie coi Copper Hair: il cambio look dell’estate è il caschetto ramato

Cambio hair look per Elodie: la cantante ha scelto un color rame per il suo caschetto, una nuance calda e accesa, che dà il massimo sotto la luce del sole.

C'è il nome di Michael Cuzzilla dietro il cambio look di Elodie. Hair Stylist e Haire Care Specialist, titolare del salone milanese Prina 12 Hair & Beauty, l'esperto è il professionista di fiducia a cui diverse celebrities hanno affidato le loro chiome: Diletta Leotta, Paola Iezzi, Bianca Guaccero. È molto apprezzato anche da Franceska Nuredini, la compagna di Elodie: anche lei ha condiviso delle foto in cui mostra la nuova capigliatura. Le due, quindi, hanno deciso di cambiare look insieme, di dare una rinfrescata alla loro immagine. La cantante ha rivitalizzato il suo bob con una nuova tonalità di colore.

Sotto il sole, i capelli di Elodie è come se prendessero fuoco, illuminati da una nuance calda, accesa, vivida e avvolgente. La cantante ha scelto un color rame nuovo, un aranciato con dei riflessi dorati quasi metallici che apportano quel giusto tocco in più di movimento al caschetto. I Ginger Hair danno il loro massimo, quando vengono toccati dai raggi del sole. È un colore unico e inconfondibile con cui è impossibile passare inosservati. In passato, lo hanno sfoggiato Gigi Hadid e Anya Taylor-Joy nella serie Netflix "La Regina degli Scacchi".

Il taglio di Elodie arriva al mento e lei lo porta col ciuffo che attraversa la fronte e "taglia" il viso, rendendo lo sguardo penetrante e profondo. Il caschetto è il must have dell'estate, gettonatissimo: lei lo porta ormai da diversi mesi, da quando ha abbandonato le extension, ma ultimamente sta spopolando. È un taglio pratico, comodo, versatile, che richiede poca manutenzione e che non stanca mai: davvero intramontabile. Infatti ne sono fan Zendaya, Belén Rodriguez, ha ceduto al suo fascino anche Margot Robbie.

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Elodie in fatto di capelli ha sperimentato molto in questi anni, dando al pubblico versioni di sé sempre nuove e diverse, sia sul palco che fuori. Ne è passato di tempo, cal pixie cut rosa che sfoggiava giovanissima ad Amici, il programma che l'ha fatta conoscere e amare dal pubblico, dando avvio alla sua carriera. L'abbiamo vista con le treccine, con la chioma extra long, col caschetto, coi capelli castani, neri e biondi. Insomma, una vera trasformista.

Sicuramente sta già progettando gli outfit e gli hair look da portare sul palco, quando tornerà in concerto col suo show. Alcune date sono già state annunciate. Il tour chiuderà un lungo periodo di pausa, preso la cantante, che ha deciso di sospendere i live per tutto il 2026. Ne sta approfittando per ricaricare le energie, per dedicarsi ai suoi affetti, per lavorare sodo al ritorno in grande stile. Con lei ultimamente c'è sempre la compagna Franceska: la loro storia è vissuta sempre più alla luce del sole. Erano insieme alla Casita del concerto di Bad Bunny, al Pride di Milano. Insieme stanno anche viaggiando tanto, portando nella loro quotidianità fan e follower, felici di vedere la loro beniamina così felice e spensierata.