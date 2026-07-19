Elodie e Franceska nella Casita di Bad Bunny coi jeans over: dopo il temporale rimangono in slip
Ieri sera Bad Bunny avrebbe dovuto tenere il suo secondo concerto a Milano ma purtroppo la violenta grandinata che si è abbattuta sulla città ha costretto i vigili del fuoco a evacuare le migliaia di persone presenti all'Ippodrono Snai La Maura. Tra i volti noti che erano prontissimi per assistere allo show c'erano anche Elodie e Franceska Nuredini: le due avevano ricevuto l'invito per accedere all'ambita Casita ma purtroppo, come tutti, sono dovute tornare "mestamente" a casa. Il loro show, però, è continuato sui social, dove hanno documentato il cambio look prima e dopo il temporale.
Cosa avevano indossato Elodie e Franceska al concerto di Bad Bunny
Elodie e Franceska potevano mai perdersi il concerto di Bad Bunny a Milano? Assolutamente no, anzi, sarebbero dovute essere all'interno della Casita a ballare e cantare accanto all'artista (che avrebbe potuto anche scegliere una delle due come la sua "prescelta).
Cosa avevano indossato? Immortalate non appena arrivate alla location, le due non hanno esitato a salutare il pubblico, rivelando degli adorabili look coordinati. Entrambe avevano indossato dei jeans over a vita bassissima che lasciavano gli addominali in vista, abbinandolii a delle mules col tacco. Elodie aveva completato il tutto con un crop top nero a maniche lunghe incrociato sui fianchi, mentre Franceska aveva preferito una canotta bianca abbinata a cinturone e borsetta.
Elodie e Franceska tra filtri e balletti di TikTok
Così come le quasi 80mila persone presenti, anche Elodie e Franceska sono state costrette ad abbandonare l'Ippodromo poco dopo l'inizio del concerto. Si sono riparate dal temporale in auto e sui social hanno dato vita a un vero e proprio "show".
Innanzitutto hanno rivelato di essersi tolte i pantaloni, ormai completamente bagnati dalla pioggia, rimanendo con indosso i top e dei micro slip nude. Successivamente hanno cominciato a divertirsi con TikTok tra filtri con il viso da cane e "doppiaggi" originali, dando l'ennesima prova della grande complicità che le unisce. Insomma, Elodie e Franceska riescono a essere iconiche anche con poco: in quanti, però, sognavano di vederle fianco a fianco nella Casita di Bad Bunny?