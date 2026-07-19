Elodie e Franceska nella Casita di Bad Bunny coi jeans over: dopo il temporale rimangono in slip

Elodie e Franceska Nuredini sarebbero dovute essere nella Casita di Bad Bunny durante il suo secondo concerto milanese (che però è stato annullato a causa di una terribile grandinata). Cosa avevano indossato per l’evento?

Ieri sera Bad Bunny avrebbe dovuto tenere il suo secondo concerto a Milano ma purtroppo la violenta grandinata che si è abbattuta sulla città ha costretto i vigili del fuoco a evacuare le migliaia di persone presenti all'Ippodrono Snai La Maura. Tra i volti noti che erano prontissimi per assistere allo show c'erano anche Elodie e Franceska Nuredini: le due avevano ricevuto l'invito per accedere all'ambita Casita ma purtroppo, come tutti, sono dovute tornare "mestamente" a casa. Il loro show, però, è continuato sui social, dove hanno documentato il cambio look prima e dopo il temporale.

Cosa avevano indossato Elodie e Franceska al concerto di Bad Bunny

Elodie e Franceska potevano mai perdersi il concerto di Bad Bunny a Milano? Assolutamente no, anzi, sarebbero dovute essere all'interno della Casita a ballare e cantare accanto all'artista (che avrebbe potuto anche scegliere una delle due come la sua "prescelta).

L'arrivo di Elodie alla Casita

Cosa avevano indossato? Immortalate non appena arrivate alla location, le due non hanno esitato a salutare il pubblico, rivelando degli adorabili look coordinati. Entrambe avevano indossato dei jeans over a vita bassissima che lasciavano gli addominali in vista, abbinandolii a delle mules col tacco. Elodie aveva completato il tutto con un crop top nero a maniche lunghe incrociato sui fianchi, mentre Franceska aveva preferito una canotta bianca abbinata a cinturone e borsetta.

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Franceska Nuredini alla Casita di Bad Bunny

Elodie e Franceska tra filtri e balletti di TikTok

Così come le quasi 80mila persone presenti, anche Elodie e Franceska sono state costrette ad abbandonare l'Ippodromo poco dopo l'inizio del concerto. Si sono riparate dal temporale in auto e sui social hanno dato vita a un vero e proprio "show".

Franceska ed Elodie in slip

Innanzitutto hanno rivelato di essersi tolte i pantaloni, ormai completamente bagnati dalla pioggia, rimanendo con indosso i top e dei micro slip nude. Successivamente hanno cominciato a divertirsi con TikTok tra filtri con il viso da cane e "doppiaggi" originali, dando l'ennesima prova della grande complicità che le unisce. Insomma, Elodie e Franceska riescono a essere iconiche anche con poco: in quanti, però, sognavano di vederle fianco a fianco nella Casita di Bad Bunny?