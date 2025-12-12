Elodie cambia ancora look: la trasformazione con capelli lunghi castani e frangia

Elodie ha chiuso il Tour 2025 facendo un grande annuncio: un lungo stop di circa un anno, a cui seguirà un ritorno sul palcoscenico in grande stile, con un nuovo Tour già confermato per il 2027. Questa pausa arriva dopo mesi in cui la cantante è stata inarrestabile e non si è mai fermata. Ora il prossimo impegno professionale per lei sarà il concerto di Capodanno a Napoli, dove si esibirà in Piazza Plebiscito con Serena Brancale. Poi chissà! In quell'occasione i fan la troveranno leggermente diversa. C'è stato, infatti, un cambio look e ora sulla testa della cantante c'è una nuova acconciatura.

Il colpo di testa arriva proprio in concomitanza col grande annuncio inaspettato fatto ai fan, forse proprio per suggellare questo momento, la fine di qualcosa e l'inizio di altro. Nei concerti di questi mesi ha portato sul palco un'immagine di donna potente, forte, audace. Ha indossato le creazioni di tanti brand (Mugler, Roberto Cavalli, Fendi per fare solo tre nomi) accompagnandole con acconciature sempre diverse, dai capelli sciolti sulle spalle alla coda con le maxi trecce. In realtà ha fatto qualcosa che fa anche nel privato, che caratterizza il suo approccio personale alla moda: è camaleontica e trasformista, una che ama sperimentare, giocare, cambiare sempre.

Sin dall'inizio della sua carriera, sono molteplici le volte in cui ha stravolto immagine: capelli rosa, capelli cortissimi, treccine, chioma corvina, c'è stata la fase del biondo e quella dei ricci. Stavolta il cambio è in direzione di una chioma di un caldo castano, con riga centrale e frangia ben aperta sulla fronte, a incorniciare il viso. La nuance è decisamente invernale, perfetta per questi mesi freddi: è una delle tonalità di tendenza in fatto di hairstyle, che si può declinare in tante sfumature diverse così da accontentare davvero chiunque. In questo caso, per esempio, è un castano glossy e con riflessi leggermente ramati, che potrebbe imporsi come il più copiato della stagione.