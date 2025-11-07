Elodie cambia look per l’autunno: è tempo di schiariture Mocha sui capelli

Elodie stupisce con un nuovo hair look. I capelli color nero corvino hanno ceduto il posto a una nuance nuova, più calda e perfetta per l’autunno.

Elodie in Liu Jo

Vedersi allo specchio sempre nello stesso modo può annoiare, soprattutto uno spirito camaleontico e ben disposto alle novità come Elodie. Negli anni l'abbiamo vista cambiare tante volte: ama giocare con la sua immagine, sa osare e sa stupire. In fatto di hairstyle, ha sperimentato moltissimo passando dai capelli corti rosa degli inizi di carriera alla chioma corvina lunghissima di qualche settimana fa. Poi il nero ha ceduto il posto a un nuovo colore, l'ennesimo colpo di testa (ma ben riuscito) della cantante.

Il nuovo hairstyle di Elodie

La cantante da alcuni giorni sfoggia una nuova acconciatura. I fan l'avevano lasciata coi capelli nerissimi, un hair look decisamente strong, in linea con la sua anima di donna forte e determinata, decisa, audace, sempre pronta a sfidare il mondo a testa alta. L'arrivo dell'autunno e anche la nuova tournée l'hanno però portata in una nuova direzione.

Elodie

Infatti è attualmente alle prese con Elodie Show 2025: dopo i due appuntamenti milanesi, sarà la volta delle principali città italiane fino al gran finale del 6 dicembre a Roma. Lo spettacolo è strutturato in quattro momenti, uno show con direzione creativa e regia firmate da Laccio. Si viaggia tra musica, coreografie, monologhi, un cortometraggio e tanti cambi look. Lo styling è di Giulia Cova, che cura i look della cantante da diverso tempo: per lei ha pensato a outfit firmati John Galliano, Amiri, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood.

Elodie in Amiri

Il nuovo hairstyle per Elodie è l'ennesimo cambiamento. Stavolta ha puntato su un nuovo colore, più tenue, ma molto caldo, perfetto per l'autunno, che ne ammorbidisce e addolcisce leggermente l'immagine. Il castano che ha preso il posto del nero ha delle strategiche schiariture tra le ciocche che donano il giusto tocco di luce ed enfatizzano la carnagione scura.

Questa nuance "tostata" richiama anche un trend del momento del mondo del make-up: è il Toasty Makeup ispirato alle tonalità del caramello, del caffè e della nocciola. Non dimentichiamo che proprio il mocha mousse è il colore Pantone del 2025, un elogio del castano.