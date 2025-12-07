Elodie chiude il concerto in lacrime: “Adesso mi fermo per un po’, ce l’ho messa tutta”

Ieri sera Elodie ha concluso il suo tour nei palazzetti. Dopo 14 date, cui vanno aggiunte le due negli stadi di Milano e Napoli della scorsa estate, si chiude così il terzo tour della carriera da solista dell'artista, che ora si prenderà una lunga pausa. Lo ha annunciato proprio ieri sera, in lacrime, a pochi minuti dalla fine dello show di Roma. "Adesso mi fermo per un po'", ha rivelato al pubblico in sala, annunciando già la data del suo ritorno live.

Elodie chiude il tour in lacrime

Quella di Roma è stata la data di chiusura di un tour accompagnato da polemiche, ma anche segnato da momenti iconici ommortalati da i fan dell'artista sui social, parametro che di questi tempi non può che essere considerato come fattore di risonanza importante. A pochi minuti dalla chiusura dell'ultimo concerto, Elodie ha parlato così alla platea: "Grazie veramente di cuore, è stato un tour bellissimo, mi avete dato tanto amore, spero vi siate divertiti, io mi sono impegnata e ce l'ho messa sempre tutta, con qualche errorino ma ci sta. Siamo arrivati alla fine, manca un ultimo pezzo. È stato tutto straordinario, adesso mi fermo per un po' ma ho già tutto in testa perché fate venire voglia di lavorare". Quindi l'annuncio della data in cui tornerà a calcare i palchi: "Ho già in mente tutto lo show e non vedo l'ora di tornare da voi. Posso già dirvi che il prossimo tour ci sarà nel 2027".

Le polemiche degli ultimi mesi

Un periodo di grandi soddisfazioni, ma non esente da stress. Si diceva infatti delle polemiche, perché il tour di Elodie non è stato una passeggiata. I concerti estivi dell'artista, e non solo i suoi, sono stati condizionati dalla vicenda dei biglietti dei concerti venduti a prezzi ribassati, montata nei mesi scorsi a seguito di alcuni approfondimenti giornalistici e anche delle parole pronunciate da Federico Zampaglione. In questi stessi mesi, Elodie è più volte finita al centro di dibattiti estranei alla musica, legati alle sua scelte estetiche e alle provocazioni portate in scena che l'hanno resa simbolo di quelle artiste che oltre a esprimersi con la propria voce, parlano indubbiamente attraverso il proprio corpo e l'utilizzo della propria avvenenza. L'ultima polemica, infine è arrivata proprio a pochi giorni dalla chiusura del tour, con la reazioni stizzita davanti a un'inquadratura troppo ravvicinata di un fan a uno dei suoi concerti. Una reazione che Elodie ha spiegato a Propaganda Live, rispondendo alle domande di Diego Bianchi.

Si chiude quindi un'annata ricca di impegni per l'artista che, dopo essere stata al centro di voci che la volevano in gara al prossimo Festival di Sanremo, si avvia invece verso un lungo periodo di riposo, per lavorare al prossimo progetto che la vedrà tornare a calcare le scene fra poco più di un anno.