Il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi invernali: gli italiani sul podio a Pechino 2022

A cura di Alessio Morra

Francesca Lollobrigida vince la medaglia d’argento nei 3000m di speed skating a Pechino 2022.

Dopo le meravigliose Olimpiadi di Tokyo della scorsa estate, in cui l'Italia ha stabilito il record di medaglie per i Giochi estivi, la bellezza di 40 (con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), l'Italia spera di primeggiare anche nei Giochi Olimpici Invernali e punta come minimo alla top ten del medagliere di Pechino 2022. L'obiettivo minimo è quello di migliorare il risultato dei Giochi del 2018, quando l'Italia conquistò 10 medaglie (3 d'oro, 2 d'argento e 5 di bronzo) e chiuse al dodicesimo posto del medagliere.

Ecco tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Pechino 2022:

Francesca Lollobrigida (3000m speed skating)

Il medagliere delle Olimpiadi, con le prime posizioni della classifica di medaglie vinte dai paesi partecipanti ai Giochi Olimpici di Pechino:

Norvegia 2 ori, 0 argenti, 0 bronzi (2 totali)

Olanda 1, 0, 0 (1)

ROC 0, 1,1 (2)

Francia 0,1,0 (1)

Italia 0,1,0 (1)

Austria 0,0,1 (1)

Canada 0,0,1 (1)

Quanto valgono le medaglie Olimpiche di Pechino 2020

Il valore in premi delle medaglie cambia da paese a paese e viene stabilito dai Comitati Nazioni. Nel caso dell'Italia, il Coni ha definito che il valore delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo resti in linea con Tokyo 2020, che ha visto un aumento del 20% lordo del premio. La medaglia d'oro è abbinata a un premio in denaro di 180mila euro, quella d'argento a un premio di 90mila e infine quella di bronzo a un premio di 60mila euro, su cui bisogna poi pagare le tasse.