Fantastica Italia nella staffetta a squadre mista dello short track: è medaglia d’argento Gli azzurri hanno centrato la medaglia d’argento nella staffetta a squadre mista dello short track dietro alla Cina padrona di casa. Seconda medaglia di giornata per l’Italia a Pechino 2022.

A cura di Vito Lamorte

Staffetta azzurra da impazzire a Pechino. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli hanno centrato la medaglia d'argento nella staffetta a squadre mista dello Short Track dietro alla Cina padrona di casa. Terzo posto per l'Ungheria. Si tratta di una giornata indimenticabile per la squadra italiana, che è stata sempre concentrata e ha approfittato di alcuni errori degli avversari per portarsi sul podio.

Gli atleti azzurri hanno tagliato il traguardo alle spalle di Cina, e prima di Ungheria e Canada. Dopo una falsa partenza, Martina Valcepina ha preso subito al testa del treno finalista e dopo l'ottima frazione di Fontana, Sighel e Cassinelli è arrivato il miracolo: Canada e Ungheria si sono tamponate in curva e hanno spianano la strada all'Italia verso l’argento azzurro. Nel tratto finale Sighel ha cercato il colpo grosso ma il cinese Wu Daijing ha passato il traguardo per primo: impresa solo sfiorata.

Una gara spettacolo al Capital Indoor Stadium di Pechino, che è la sede delle gare di short track delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Domani poco dopo mezzogiorno ci sarà la premiazione. Giornata molto buona per la delegazione italiana, visto che in mattinata era arrivato un altro argento con Francesca Lollobrigida nei 3000m del pattinaggio di velocità.

Leggi anche Arianna Fontana alla sua quinta Olimpiade: a Pechino per diventare un mito dello sport italiano

È la nona medaglia olimpica della carriera per Arianna Fontana, che è diventata l'atleta sia al maschile sia al femminile con più medaglie nella storia delle Olimpiadi nello short track: l'atleta di Sondrio può raggiungere Stefania Belmondo, a quota 10, e diventare l'atleta italiana femminile più medagliata ai Giochi Olimpici. Qui si fa la storia.

(in aggiornamento)