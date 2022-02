Francesca Lollobrigida fa l’impresa a Pechino: è argento, prima medaglia azzurra ai Giochi 2022 Storica impresa per Francesca Lollobrigida che regala la prima medaglia all’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 conquistando l’argento nei 3000m del pattinaggio di velocità femminile: è la prima medaglia olimpica ottenuta nel pattinaggio su pista lunga.

A cura di Michele Mazzeo

Francesca Lollobrigida regala la prima medaglia all'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. L'azzurra conquista infatti l'argento nei 3000m del pattinaggio di velocità femminile su pista lunga. La pattinatrice italiana seconda alle spalle dell'olandese Schouten.

La quasi 31enne (li compirà il prossimo 7 febbraio) laziale è la prima italiana a salire sul podio durante le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 nella prima giornata in cui si assegnano le medaglie. Alla sua terza partecipazione ai Giochi la pattinatrice classe '91 si piazza in seconda posizione con il tempo di 3'58″06 preceduta soltanto dalla favoritissima Irene Schouten che nella sua stessa batteria ha chiuso con uno splendido 3'56″93 che le è valso l'oro. La pattinatrice laziale è stata in testa fino al secondo chilometro, quando la rivale olandese ha acceso la freccia e l’ha staccata.

Impresa storica quella compiuta da Francesca Lollobrigida quest'oggi a Pechino: la pronipote della celeberrima attrice Gina è infatti la prima pattinatrice azzurra di pista lunga a salire sul podio alle Olimpiadi. Nessuna italiana prima di lei era riuscita a raggiungere tale traguardo in una rassegna a cinque cerchi. Risultato dunque doppiamente incredibile quello ottenuto dalla 30enne di Frascati apparsa poi emozionatissima sul podio al momento della consegna della mascotte olimpica. Per indossare la sua prima medaglia olimpica dovrà invece attendere la giornata di domani quando andrà in scena la tradizionale premiazione per la gara dei 3000m donne, quella nella quale è arrivata la prima gioia per l'Italia in questi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.