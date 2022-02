La più bella vittoria alle Olimpiadi: vince l’oro e aspetta l’ultima classificata per festeggiare Bellissimo gesto della campionessa norvegese Therese Johaug alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la fondista vince l’oro nella 30 km ma poi aspetta mezz’ora al traguardo per abbracciare l’ultima classificata.

A cura di Michele Mazzeo

L'ultima giornata di gare dell'Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 ha anche regalato uno dei momenti più belli e toccanti dell'intera rassegna olimpica disputatasi in terra cinese. Grande protagonista è stata la campionessa norvegese Therese Johaug dominatrice della 30 km di fondo a tecnica classica che gli è valsa la terza personale medaglia d'oro di questi Giochi (dopo quelle conquistate nella 10 km a tecnica classica e nella 7,5 km + 7,5 km skiathlon). Ma la pagina più bella la fondista scandinava l'ha scritta senza dubbio abbondantemente dopo la gara, esattamente 25 minuti dopo aver tagliato per prima il traguardo essersi assicurata l'oro.

La norvegese infatti dimostra di avere un cuore enorme rendendosi autrice di un gesto che ha commosso tutti e che si erge a manifesto di quello spirito olimpico "decoubertiniano" tanto decantato ma molto spesso dimenticato dagli atleti. Therese Johaug dopo aver esultato per la vittoria ha atteso per oltre 25 minuti l'arrivo della cinese Dinigeer Yilamujiang 60ª e ultima atleta a raggiungere il traguardo. La 33enne campionessa olimpica ha aspettato a braccia aperte l'arrivo della sciatrice padrona di casa per abbracciarla subito dopo che questa ha tagliato il traguardo. Un lungo e caloroso abbraccio per poi aiutarla a sganciare gli sci e a chiudere la giacca per ripararsi dal grande freddo.

Therese Johaug dunque, oltre alle grandi emozioni regalate nelle gare a cui ha preso parte (vincendo tre ori), proprio nel finale ha regalato quella che può diventare l'immagine di copertina di queste Olimpiadi Invernali di Pechino di 2022 dato il forte messaggio lanciato: che tu sia campionessa olimpica o l'ultima classificata a trionfare devono essere sempre i valori fondanti dello sport come il rispetto degli avversari e la pari dignità di ogni atleta.