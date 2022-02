Fantastica Dorothea Wierer, vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino Dorothea Wierer vince la medaglia bronzo alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino. Fantastica la gara dell’azzurra che è stata assolutamente perfetta nel biathlon 7,5km sprint donne.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dorothea Wierer vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali 2022 di Pechino al termine di una gara straordinaria. L'atleta azzurra, nel biathlon 7,5km sprint donne, si è guadagnata questa vittoria dopo aver chiuso la sua prova in 2'21"5 senza errori al poligono piazzandosi subito classifica provvisoria dietro alla norvegese Roiseland. Dopo l'arrivo delle altre big, l'esplosione di gioia e la conferma della vittoria della sua medaglia, la decima per l'Italia in queste Olimpiadi dopo la vittoria di Ghiotto.

La Wierer fa la storia distinguendosi come la prima italiana di sempre a vincere una medaglia olimpica in una gara individuale nel Biathlon. Dorothea Wierer ha chiuso in terza posizione alle spalle della norvegese Roiseland e della svedese Elvira Oeberg. L'azzurra, che ha chiuso la sua prova in 2'21"5 senza errori al poligono, ha conquistato un traguardo importante centrando la decima medaglia azzurra a Pechino. In questo modo l'Italia ha potuto gioire doppiamente per aver eguagliato le 10 dell'edizione del 2018 di Pyeongchang.

A fine gara la Wierer non è riuscita a nascondere la sua emozione ai microfoni di Eurosport: "È stata una gara bellissima oggi – ha detto – Nel tiro in piedi non ho pensato e nell'ultimo giro è stato tutto davvero durissimo". Dorothea Wierer spiega le difficoltà della gara senza nascondersi: "Ero cotta con le gambe ma sapevo di poter far bene – ha spiegato ancora l'atleta azzurra che ha conquistato il bronzo – Nell'ultimo giro ho dato tutta me stessa e sono felicissima".

Poi si emoziona parlando di questo traguardo che per lei è stato a dir poco straordinario. La Wierer è riuscita a superare sé stessa in questa disciplina: "Mi sono veramente tolta un peso e adesso mi godo questo momento – ha concluso l'azzurra – Mi sembra irreale tutto questo".