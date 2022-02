Arianna Fontana entra nel mito! 10ª medaglia alle Olimpiadi, è oro nei 500 metri Straordinaria Arianna Fontana nella finale di short track: per lei decima medaglia e conferma dell’oro olimpico!

A cura di Alessio Pediglieri

Arianna Fontana nella finale 500 donne di Short Track alle Olimpiadi di Pechino è stata straordinaria con una medaglia d'oro meritatissima! Ha ribadito la sua forza e ha posto un'ulteriore medaglia alla leggenda che sta scrivendo nello short track e del pattinaggio di velocità mondiale. L'azzurra si è presentata per la gara che valeva l'oro da assoluta protagonista e la campionessa olimpica uscente è riuscita a conquistare la sua decima medaglia,

L'azzurra è riuscita a guadagnarsi l'accesso alla finale olimpica dopo una serie importante nelle batterie e nella semifinale dove ha dominato la scena grazie ad una prova magistrale che l'ha vista vincere e mostrarsi in perfetta forma olimpica. Già nella leggenda dello short track, con nove medaglie in cinque Olimpiadi differenti, per la Fontana

Una finale tesissima che ha visto Arianna scivolare dopo la prima curva, per un contatto che ha fatto cadere l'azzurra e con la gara fermata dallo starter per la ripetizione. La tensione altissima non è calata anche nel replay con la Schulting che prova a scappare sul ghiaccio mantenendo la prima posizione come ha potuto. Ma nel momento decisivo della gara, atre giri dal traguardo, Arianna è riuscita a passare in prima posizione, spingendo sui pattini e non mollando più il primo posto che la consegna per l'ennesima volta, nella storia della disciplina.

Tutto era iniziato nel 2006 quando a soli 16 anni nei Giochi di Torino una giovanissima Arianna era emersa a livello internazionale grazie al bronzo conquistato in staffetta. Poi, a Vancouver 2010 il primo alloro personale, nel singolo sui 500 metri donne con una medaglia di bronzo. La conferma di essere a livello internazionale assoluto, che arriva nei Giochi successivi: a Sochi 2014 arriva il trionfo, con tre medaglie, due bronzi e un argento nei suoi 500 metri. A Pyeongchang 2018 arriva anche la medaglia più importante, l'oro. Da portabandiera azzurra Arianna è tra le favorite e non delude le attese: nei 500 femminili è oro olimpico con il suo record. Fino ad oggi, a Pechino dove Arianna Fontana è entrata nella storia olimpica di sempre.