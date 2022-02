Straordinario Federico Pellegrino, è medaglia d’argento nel sprint di sci di fondo alle Olimpiadi! Nella finale olimpica di sprint nel fondo maschile, Federico Pellegrino ha conquistato la medaglia d’argento.

A cura di Alessio Pediglieri

Ottima prova anche in finale da parte del fondista azzurro, già campione del mondo nella sprint a Lahti 2017 e vincitore di due Coppe del Mondo di sprint e di una medaglia d'argento olimpica nello sprint a Peyongchang nel 2018. L'aostano è stato impeccabile nelle batterie e in semifinale, entrando nella gara per la medaglia tra gli indiscussi favoriti evidenziando un'ottima forma psicofisica che gli è valso il secondo posto finale.

È stata una gara combattutissima sin dall'inizio, con Federico Pellegrino sempre tra i protagonisti. L'aostano ha vinto la seconda batteria dei quarti di finale della sprint a tecnica libera di sci di fondo rimontando Chanavat e guadagnando in maniera autoritaria un posto per le semifinali. Dove è riuscito a replicare con un successo bis, per giocarsi una finale olimpica davvero combattuta.

Una gara altrettanto intensa come le precedenti con l'azzurro che ha tenuto sin dall'inizio la scia di Klaebo, il vero favorito per l'oro che non ha deluso le attese. Il norvegese ha mantenuto la testa della gara dall'inizio alla fine con Pellegrino che negli ultimi metri ha provato a uscire sull'esterno nella ricerca dello spunto decisivo che non è arrivato per l'oro, ma che pone ancora una volta dopo le Olimpiadi del 2018 l'aostano sul podio con una nuova medaglia d'argento.

(in aggiornamento)