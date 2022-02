Fischnaller conquista il bronzo nello slittino alle Olimpiadi di Pechino 2022 Nei Giochi Olimpici invernali di Pechino Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino. Prestazione maiuscola dell’italiano. Oro per Ludwig.

A cura di Alessio Morra

Straordinaria prestazione e medaglia di bronzo nello slittino per Fischnaller, che conquista il terzo posto e dopo quattro anni si rifà dopo la tremenda beffa delle Olimpiadi del 2018. Medaglia d'oro per il tedesco Ludwig, argento invece per l'austriaco Kindl.

L'Italia vince un'altra medaglia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, a conquistarla è Fischnaller, che è stato quasi perfetto. Voleva la medaglia e l'ha conquistata il campione italiano che ha atteso quattro anni per salire sul podio olimpico, dopo che a Pyongyang giunse quarto per pochissimi millesimi. Non era semplice per l'altoatesino che però è quando è sceso in pista per la quarta prova sapeva di poter chiudere tra i primi, ed è stato bravo, perfetto, non ha sbagliato nulla ed ha ottenuto la terza posizione. Poteva sperare anche in un colpaccio, ma gli atleti che lo precedevano sono stati altrettanto perfetti e hanno centrato il rispettivo obiettivo: l'austriaco Kindl si è preso la medaglia d'argento, mentre l'oro lo ha vinto il tedesco Ludwig.

Due giorni di gare e tre medaglie per l'Italia che alle Olimpiadi di Pechino sta già volando. La prima a vincere una medaglia è stata Francesca Lollobrigida, che ha conquistato l'argento nei 3000 metri del pattinaggio di velocità femminile: è la prima medaglia ottenuta nel pattinaggio su pista lunga nelle Olimpiadi dall'Italia. Poi è stata la volta della splendida medaglia conquistata dalla staffetta a squadra mista dello short track che ha vinto la medaglia d'argento. Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli si sono piazzate alle spalle della Cina e hanno preceduto l'Ungheria.