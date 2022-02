Francesca Lollobrigida fa sognare ancora l’Italia: seconda medaglia alle Olimpiadi! Alle Olimpiadi invernali di Pechino arriva la 17a medaglia per l’Italia grazie a Francesca Lollobrigida. Bronzo per l’atleta azzurra nel pattinaggio, nella prova Speed skating, mass start.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi invernali 2022 a Pechino ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Lollobrigida regala un'altra gioia immensa all'Italia, confermandosi una vera e propria campionessa del pattinaggio di velocità. La classe 1991 di Frascati ha concesso il bis alle Olimpiadi invernali di Pechino, conquistando la medaglia di bronzo nella prova mass start donne. Una prova molto intelligente quella dell'azzurra che sarà la portacolori della nostra rappresentativa in occasione della cerimonia di chiusura. Si chiudono in maniera ottimale dunque i suoi Giochi, con quella che è la sua seconda gioia dopo l'argento nei 3mila metri.

È stata una vera e propria battaglia, con diversi colpi di scena e cadute (clamorosa quelle di un'altra delle favorite come la Groenewoud), che hanno rischiato di compromettere anche la prova della Lollobrigida. Quest'ultima invece si è dimostrata assai attenta, e nel finale ha dribblato tutti i pericoli riuscendo a piazzarsi al terzo posto dopo una delle grandi favorite, l'olandese Irene Schouten che ha chiuso in 8:14.73 e la canadese Ivanie Blondin (8:14.79). Solo applausi dunque per Francesca che ha mostrato ancora una volta, oltre alle doti tecniche anche una tenuta mentale importante, con grande sagacia tattica.

Francesca Lollobrigida aveva aperto alla grande le Olimpiadi di Pechino dell'Italia con la prima storica medaglia in una disciplina di pattinaggio sul ghiaccio su pista lunga. E ora e proprio lei a portare a casa un altro riconoscimento, con la speranza che le ultime gare in programma ai Giochi regalino altre gioie all'Italia. Grazie a questo risultato sale a 17 il numero delle medaglie vinte dall'Italia, con 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi.

Nessun passo avanti per il tricolore che resta per ora al 13 posto. Giornata di grazia dunque per la nostra pattinatrice che dopo la medaglia ha subito chiamato in pista la sua famiglia, davanti alla telecamere con l'obiettivo di condividere una gioia incontenibile. Ora oltre alla premiazione, la rivedremo in occasione della cerimonia di chiusura, sarà lei la portabandiera domani.