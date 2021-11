Italia-Svizzera dove vederla oggi in TV sulla Rai: formazioni, orario e canale della partita Allo Stadio Olimpico l’Italia oggi affronta la Svizzera, partita decisiva per il primo posto del Gruppo C per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Problemi in formazione per Mancini costretto a rivedere gli 11 titolari. Gara in diretta TV in chiaro su Rai1, in streaming su RaiPlay.

A cura di Alessio Pediglieri

Il grande momento è arrivato, il giorno della verità per l'Italia di Roberto Mancini che sfida all'Olimpico la Svizzera in uno scontro che risulterà decisivo ai fini della classifica finale del gruppo C e della conseguente qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. La partita si disputa venerdì 12 novembre alle 20:45 in uno Stadio Olimpico tutto esaurito – venduti circa 40mila biglietti – e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

Una gara delicatissima in cui agli azzurri sarà vietato sbagliare, forti di due risultati utili su tre a disposizione. In caso di vittoria si staccherà la Svizzera con il primato solitario ma anche in caso di pareggio – per la differenza reti, migliore, in caso di classifica avulsa – l'Italia resterà prima del Girone. "Tutte le gare giocate contro la Svizzera sono state difficili – ha dichiarato il ct Mancini – Noi dobbiamo fare la nostra gara e il nostro gioco. Loro faranno il massimo, come noi"

Un appuntamento al quale la Nazionale italiana si avvicina con qualche problema di troppo nella rosa dei convocati. Tanti infortunati (come gli ultimi in ordine di tempo, Ciro Immobile e Giorgio Chiellini) che stanno mettendo a dura prova le scelte di Roberto Mancini costretto a cambiare in corsa e a convocare anche il laziale Cataldi per l'emergenza in difesa. In attacco, senza Immobile, potrebbe esserci Belotti.

Anche la Svizzera arriva all'Olimpico con emergenze in formazione. Yakin dovrà rinunciare alla maggior parte dei suoi giocatori titolari: assenti Embolo, Kobel, Elvedi, Kobel, Zuber, Fassnacht, Seferovic.

Partita: Italia-Svizzera

Italia-Svizzera Quando si gioca : venerdì 12 novembre 2021

: venerdì 12 novembre 2021 Dove si gioca : Stadio Olimpico di Roma

: Stadio Olimpico di Roma Orario: 20.45

20.45 Canale TV : Rai Uno

: Rai Uno Diretta streaming : RaiPlay

: RaiPlay Competizione: Qualificazioni Mondiali 2022

Partita Italia-Svizzera, dove vederla in TV oggi sui canali Rai

Dove si vede la partita dell'Italia in TV? Italia-Svizzera si gioca venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita che sarà trasmessa in chiaro in TV dai canali Rai. Per seguire il match, con ampi pre e post gara e interventi dallo studio, ci si dovrà sintonizzare su Rai 1. Per il live streaming, invece, ci si dovrà collegare al portale online della Rai, RaiPlay per poter seguire in diretta l'incontro tra azzurri e crociati.

A che ora si gioca Italia-Svizzera

A che ora si gioca la partita dell'Italia? Italia-Svizzera è fissata per oggi venerdì 12 novembre con calcio di inizio fissato per le 20:45, in contemporanea con Irlanda del Nord-Lituania, altro match dello stesso Girone di qualificazione mondiale (Gruppo C).

La diretta streaming di Italia-Svizzera

Come vedere in diretta streaming Italia-Svizzera? Per il live streaming ci si può collegare al portale online della Rai, RaiPlay.it per poter seguire la partita in diretta. Italia-Svizzera sarà così disponibile per tutti in modo gratuito senza alcun costo aggiuntivo.

Le probabili formazioni di Italia-Svizzera, le scelte di Mancini

Tante le defezioni e i dubbi della vigilia per Roberto Mancini. Le ultime notizie che arrivano da Coverciano non sono confortanti e hanno costretto il ct a rivedere le proprie scelte iniziali. L'Italia potrebbe ripartire dallo schema classico 4-3-3, ma c'è attesa nel sapere quali saranno i titolari. La coppia centrale in difesa non sarà formata da Bonucci e Chiellini, come si presumeva malgrado le precarie condizioni dei due bianconeri. Il capitano della Juve e della Nazionale ha infatti dovuto dare forfeit: resta in ritiro ma non giocherà contro la Svizzera, sostituito da Acerbi. In avanti l'assenza dell'infortunato Ciro Immobile dovrebbe regalare una maglia da titolare a Belotti come Chiesa. Si punta molto su Insigne, centravanti nel caso di tridente atipico con Berardi titolare, o esterno nel vi sia il Gallo come punta di riferimento, mentre a centrocampo molti dubbi su chi partirà dal 1′ minuto. Nicolò Barella è uscito malconcio dal derby e il suo posto potrebbe essere preso dal romanista Cristante.

Anche per la Svizzera di Yakin ci sono molte assenze, ben 7 tra i titolari con il ct crociato costretto a scelte obbligate per il match di venerdì sera all'Olimpico.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella (Cristante), Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri; Gavranovic (Okafor). All.Yakin

La classifica dell'Italia: cosa serve agli azzurri per qualificarsi ai Mondiali

Attualmente la classifica del Girone C dell'Italia vede appaiati al primo posto gli azzurri con la Svizzera a quota 14 punti dopo 6 partite disputate. Per quanto riguarda i confronti diretti, l'andata in terra elvetica finì 0-0, ma anche se a pari punti, l'Italia al momento gode di una migliore differenza reti (+11 contro +9). Sono queste le squadre che si giocano il primato, visto che in classifica la Bulgaria, terza, è a quota 8, davanti all'Irlanda del Nord (5 punti) e alla Lituania (3 punti). C'è in programma un'ultima gara del Girone: