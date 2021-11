Italia qualificata o eliminata dai Mondiali con un sorteggio: lo scenario apocalittico è reale Una monetina lanciata in aria potrebbe decidere chi tra Italia e Svizzera andrà a giocare i Mondiali in Qatar l’anno prossimo: uno scenario pazzesco ma reale.

A cura di Paolo Fiorenza

Mancano poche ore alla resa dei conti tra Italia e Svizzera all'Olimpico, match che metterebbe il vincitore quasi in una botte di ferro in vista del primo posto nel girone – e relativa qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar – potendo poi bastare un pareggio nell'ultima giornata lunedì prossimo, quando azzurri ed elvetici saranno impegnati rispettivamente a Belfast contro l'Irlanda del Nord e in casa contro la Bulgaria. Roberto Mancini e i tifosi della Nazionale sperano ovviamente che siano i nostri ragazzi a chiudere i conti o quasi stasera a Roma battendo la formazione di Yakin, mentre in caso di pareggio ci sarà da soffrire fino all'ultimo, visto che le due squadre si presenteranno ancora appaiate all'ultimo turno, potendo contare l'Italia sul piccolo vantaggio di +2 nella differenza reti rispetto agli svizzeri.

Qualora Italia-Svizzera finisca non soltanto in parità, ma anche per 0-0 replicando il risultato dell'andata, si potrebbe peraltro aprire uno scenario apocalittico, realmente possibile poi lunedì prossimo nell'ultima giornata. Se infatti la Svizzera vincesse contro la Bulgaria con più di due gol di scarto rispetto a quanto facesse l'Italia in Irlanda (ma incassando le stesse reti, ovvero 3-0 e 1-0, 4-1 e 2-1, 5-2 e 3-2, etc), a quel punto le due squadre sarebbero pari in classifica secondo tutti i primi 7 criteri stabiliti dalla FIFA.

Italia e Svizzera avrebbero infatti: 1) gli stessi punti in classifica 2) la stessa differenza reti generale 3) lo stesso numero di gol totali segnati 4) lo stesso numero di punti ottenuti negli scontri diretti 5) la stessa differenza reti negli scontri diretti 6) lo stesso numero di gol segnati negli scontri diretti 7) lo stesso numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti.

Cosa entrerebbe in gioco a quel punto? In base a cosa una tra Italia o Svizzera sarebbe qualificata o eliminata dai Mondiali del 2022 in Qatar? Si dovrebbe guardare al punto 8 delle regole ‘Tiebreakers' della FIFA, valide per le attuali qualificazioni in ogni continente: il punteggio fairplay, che viene computato in base ad ammonizioni ed espulsioni complessivamente ricevute nelle partite giocate nel girone. Ebbene, quando mancano gli ultimi due turni, entrambe le formazioni hanno ricevuti 8 cartellini gialli e nessun rosso: quindi anche l'ottavo punto è in parità e qualora resti tale anche dopo il match di stasera all'Olimpico e le ultime due partite di lunedì prossimo, tutto si deciderebbe col nono criterio stabilito dalla FIFA. Ovvero il sorteggio. Già, proprio l'agghiacciante sorteggione di fantozziana memoria a quel punto direbbe chi va in Qatar tra un anno…