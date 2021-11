Quando si gioca Italia-Svizzera per le Qualificazioni Mondiali 2022: data e orario della partita Nel mese di novembre l’Italia disputerà le ultime due partite nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022. L’Italia è padrona del suo destino e vuole qualificarsi per il Mondiale del Qatar con il primato nel girone. La prossima partita vede la Nazionale di Mancini impegnata contro la Svizzera, partita in programma venerdì 12 novembre alle 20.45 e fondamentale per il primato del Girone C.

A cura di Alessio Morra

L'Italia torna in campo per gli ultimi match delle qualificazioni ai mondiali 2022. Gli azzurri di Mancini dovranno affrontare la Svizzera, partita in programma il 12 novembre alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. Conclusa la parentesi Nations League che ha visto l'Italia chiudere al terzo posto, la Nazionale torna a concentrarsi sulla conquista del primato nel gruppo C che vale la qualificazione diretta ai Mondiali in Qatar.

Italia-Svizzera sarà uno scontro diretto: elvetici e azzurri hanno gli stessi punti in classifica (14) con la Nazionale italiana in vantaggio grazie alla differenza reti. Vincere contro la formazione di Yakin permetterebbe ai Campioni d'Europa di guadagnare punti preziosi contro una diretta rivale e rendere sempre più concreto l'obiettivo qualificazione diretta. Perdere, invece, potrebbe costare alla formazione azzurra i playoff.

Quando si gioca Itali-Svizzera per le qualificazioni a Qatar 2022: data e orario della partita

L'Italia scenderà in campo nella partita della settima giornata del Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 venerdì 12 novembre. Quella sera allo Stadio Olimpico di Roma l'Italia affronterà la Svizzera, l'avversario diretto per il primato nel girone. Italia e Svizzera potrebbero sfidarsi avendo entrambe 14 punti, sarà così se gli elevatici riusciranno a vincere i due match di ottobre contro Irlanda del Nord e Lituania. Dunque una sfida d'importanza estrema per gli azzurri che sono in vantaggio nella differenza reti, la prima pregiudiziale in caso di parità di punti. L'incontro inizierà alle ore 20.45. Poi la Nazionale di Mancini concluderà il raggruppamento affrontando l'Irlanda del Nord a Belfast.

Leggi anche Qualificazioni Mondiali 2022 in TV: programma e canale delle partite in chiaro su Mediaset

Il calendario dell'Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2022

L'Italia ha ottenuto fin qui quattro vittorie e due pareggi nelle Qualificazioni ai Mondiali 2022, la Nazionale di Mancini ha vinto i primi tre incontri disputati in primavera, poi ha pareggiato con Bulgaria e Svizzera prima di rifilare un sonoro 5-0 alla Lituania. L'Italia ora dovrà disputare gli ultimi due incontri. A novembre nell'arco di pochi giorni l'Italia affronterà la Svizzera e poi l'Irlanda del Nord.