Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario dell’Italia e la classifica nel girone Dopo il pareggio contro la Bulgaria, il cammino dell’Italia alle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar continua con la partita contro la Svizzera. Gli Azzurri campioni d’Europa, guidati dal ct Roberto Mancini, dovranno vincere il loro girone per qualificarsi ai mondiali. Dopo la Bulgaria l’Italia incontrerà la Svizzera, la Lituania e l’Irlanda del Nord. Ecco la guida alle qualificazioni dell’Italia per i Mondiali in Qatar: calendario, classifica del girone e prossime partite.

A cura di Marco Beltrami

Nonostante il pareggio incassato contro la Bulgaria, il cammino dell'Italia di Mancini per le qualificazioni ai Mondiali 2022 continua da leader del Girone C. Dopo la vittoria degli Europei di calcio, l'Italia ha continuato il percorso per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, e sfiderà la Svizzera nella prossima partita in programma questa domenica. La Nazionale di Mancini, testa di serie, è inserita nel Girone C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Agli Azzurri mancano 4 partite fino alla fine delle qualificazioni: passa automaticamente ai Mondiali chi vince il Girone, arrivando in testa alla classifica. Ecco il calendario completo delle partite dell'Italia alle qualificazioni dei Mondiali 2022, con date e orari delle prossime partite in programma. Il calendario di tutte le qualificazioni ai Mondiali 2022 è invece disponibile sul sito ufficiale della Uefa.

Qualificazioni Mondiali 2022, il calendario dell'Italia: date e orari delle prossime partite

L'Italia essendo una delle nazionali qualificatesi per la final four di Nations League, è stata inserita (da testa di serie) nel gruppo di qualificazione ai Mondiali 2022 da 5 squadre, e non da 6, con la possibilità di disputare 8 partite, tra andata e ritorno, e non 10. Le avversarie della Nazionale di Mancini saranno Irlanda del Nord, Bulgaria, Italia e Svizzera. Ecco le date e orari delle partite di qualificazioni a Qatar 2022 degli azzurri:

Italia nelle qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar, il calendario del girone C

L'Italia ha iniziato il suo percorso nelle qualificazioni dei Mondiali 2022 in Qatar il 25 marzo, ospitando l'Irlanda del Nord. Chiusura poi il 12 novembre con la sfida interna contro la Svizzera. Gli azzurri non scenderanno in campo nella giornata 7 e 8 del gruppo C in programma il 9 e il 12 ottobre. Nello stesso periodo la Nazionale sarà impegnata nella final four di Nations League: proprio il 6 ottobre in programma la supersfida contro la Spagna. Il calendario del girone C giornata per giornata:

5 settembre 2021

Bulgaria-Lituania (18.00)

Svizzera-Italia (20.45)

8 settembre 2021

Italia-Lituania (20.45)

Irlanda del Nord-Svizzera (20.45)

9 ottobre 2021

Lituania-Bulgaria (15.00)

Svizzera-Irlanda del Nord (20.45)

12 ottobre 2021

Bulgaria-Irlanda del Nord (20.45)

Lituania-Svizzera (20.45)

12 novembre 2021

Italia-Svizzera (20.45)

Irlanda del Nord-Lituania (20.45)

15 novembre 2021

Irlanda del Nord-Italia (20.45)

Svizzera-Bulgaria (20.45)

Girone Italia alle qualificazioni Mondiali 2022, la classifica

Ecco la classifica provvisoria del girone dell'Italia, ovvero il gruppo C, alle qualificazioni per i Mondiali 2022: