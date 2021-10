Italia ai Mondiali se… la classifica del Gruppo C prima della partita contro la Svizzera L’Italia è prima nel Gruppo C a pari punti con la Svizzera ma con il vantaggio della differenza reti. La Nazionale non ha ancora raggiunto la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, per ottenerla ed evitare gli spareggi playoff sarà fondamentale vincere la prossima partita in calendario con gli elvetici.

Svizzera e Irlanda del Nord sono le prossime avversarie dell'Italia nelle ultime due partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Due le date cerchiate in rosso nel calendario: tra il 12 (in casa) e il 15 novembre (in trasferta) la Nazionale di Roberto Mancini si gioca l'opportunità di staccare il pass per la Coppa evitando i playoff che evocano ricordi bruttissimi (lo spareggio contro la Svezia con Ventura in panchina che costò la partecipazione a Russia 2018). La vittoria contro la Lituania permette agli elvetici di agganciare gli Azzurri nella classifica del Gruppo C a quota 14 punti ma per la differenza reti (+11) è l'Italia a conservare il primato nel girone. Ecco perché la prossima partita in calendario (all'andata finì con un pareggio senza reti, 0-0) diventa decisiva: in caso di successo la Nazionale chiude il discorso qualificazione.

La classifica del gruppo C: l’Italia è prima nel girone

La classifica del Gruppo C concede un piccolo vantaggio all'Italia nonostante la rimonta della Svizzera salita a 14 punti in virtù delle vittorie contro Irlanda del Nord (contestata per la decisione dell'arbitro che ha indirizzato la sfida per un'espulsione frettolosa e troppo fiscale) e Lituania. A beneficio degli Azzurri c'è la differenza reti che blinda il primo posto ma non li mette ancora del tutto al riparo. Solo con il primo posto in tasca arriverà la sicurezza di qualificarsi direttamente a Qatar 2022.

Italia – 14 punti (+11 differenza reti)

Svizzera – 14 punti (+9)

Bulgaria – 8 punti (-4)

Irlanda del Nord – 5 punti (-2)

Lituania – 3 punti (-18)

Con quali risultati contro la Svizzera l'Italia va ai Mondiali

Cosa serve agli Azzurri per qualificarsi? Al netto dell'esito del successo della Svizzera contro la Lituania, la Nazionale ha una strada semplice, semplice da seguire: vincere entrambe le gare che ancora le restano. A cominciare dalla sfida in programma il prossimo 12 novembre: in caso di successo con i "crociati" la Nazionale chiude di fatto la qualificazione ai Mondiali. Diversamente, con un pareggio o addirittura una sconfitta, la combinazione di risultati dell'ultimo turno (la Svizzera riceve la Bulgaria, l'Italia va in Irlanda del Nord) alimenterebbe il rischio di terminare il girone al secondo posto e giocarsi tutto (ancora una volta dopo il 2017) nei playoff.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

L'arrivo a pari punti all'ultima giornata è un'opzione da prendere in considerazione. Cosa succede se Italia e Svizzera chiudono il girone di qualificazione in una situazione del genere? A determinare il primo posto che vale la qualificazione diretta sono una serie di criteri previsti dal regolamento Fifa: