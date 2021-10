Italia ai Mondiali 2022 se… Cosa serve alla Nazionale per qualificarsi, la classifica del girone L’Italia al momento è in testa alla classifica del proprio Gruppo, il Girone C. Gli Azzurri guidano con 14 punti, dopo sei partite, ma decisivo sarà il confronto diretto con la Svizzera che è seconda a quota 8 punti ma con due partite in meno. In caso di parità di punti, varrà la differenza reti che vede, oggi, l’Italia a +11 contro il +3 degli elvetici.

A cura di Alessio Pediglieri

La qualificazione dell'Italia ai Mondiali in Qatar 2022 passa per le ultime partite degli Azzurri nel Girone C dove la nostra nazionale è inserita insieme alla Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Attualmente, la squadra di Roberto Mancini veleggia in prima posizione in classifica forte dei 14 punti conquistati nelle 6 partite fin qui disputate. Un cammino quasi immacolato, non fosse per i pareggi rimediati contro gli elvetici e i bulgari. Gli Azzurri dovranno ancora disputare due incontri, con sei punti in palio.

Il pericolo più grande per la vetta della classifica del Girone è rappresentato dalla Svizzera che al momento è seconda a quota 8 punti ma con sole 4 partite all'attivo. Gli elvetici rappresentano virtualmente il nemico numero uno dell'Italia perché potrebbero ottenere loro il primo posto del Gruppo C. In questo senso saranno decisive le partite della Svizzera contro l'Irlanda del Nord e contro la Lituania ma soprattutto il prossimo incontro che vedrà a confronto, il 12 novembre, l'Italia contro gli elvetici, in un vero e proprio spareggio qualificazione.

Quanti punti servono all'Italia per Qualificarsi ai Mondiali in Qatar 2022

Ai Mondiali 2022 sono assegnati 13 posti per le rappresentative europee. A qualificarsi direttamente saranno le 10 Nazionali che vinceranno la classifica dei rispettivi gironi, mentre per assegnare i restanti tre posti a disposizione, si disputeranno i play-off, in due turni a eliminazione diretta in partita unica. Per accedere direttamente ai Mondiali, all'Italia, che oggi è prima a quota 14 con 6 gare disputate basterà non perdere la sfida contro la Svizzera il prossimo 12 novembre, mantenendo la differenza reti attuale che è nettamente a proprio favore (+11 per gli azzurri), e concludere il Girone anche con lo stesso punteggio finale degli elvetici. Ovviamente, per evitare qualsiasi problema, l'Italia si qualificherebbe come prima se battesse la Svizzera nel confronto diretto e non perdesse l'ultimo incontro in programma contro l'Irlanda del Nord

La classifica del Gruppo C, chi passa il turno: la Svizzera può infastidire gli Azzurri

L'Italia guida la classifica del Gruppo C con 14 punti e sei gare disputate. Al secondo posto c'è la Svizzera a quota 8 punti, 4 partite. Poi l'Irlanda a quota 5 con 4 gare e la Bulgaria a 5 punti ma con una partita in più. Ultima la Lituania. L'Italia ha il proprio destino in pugno e la sfida diretta contro gli elvetici sarà decisiva. Gli Azzurri godono al momento anche di una schiacciante superiorità nella differenza reti, parametro fondamentale in caso di conclusione a pari punti in classifica: +11 per l'Italia davanti al +3 degli svizzeri.