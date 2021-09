La nuova classifica dell’Italia nel girone di qualificazioni mondiali: in Svizzera pari prezioso Dopo la partita contro la Svizzera l’Italia è ancora prima nel girone C delle qualificazioni mondiali. La Nazionale di Mancini ora dovrà affrontare altre tre partite con l’obiettivo di fare bottino pieno per cercare di consolidare la leadership che garantirebbe l’accesso diretto ai Mondiali di Qatar 2022 e scongiurerebbe il rischio playoff.

A cura di Redazione Sport

Sulla strada che porta ai Mondiali del Qatar l'Italia di Mancini occupa il primo posto del gruppo C dopo il pareggio deludente per 0-0 contro la Svizzera, ma con due partite in più rispetto agli elvetici secondi. Un'occasione sprecata: la vittoria avrebbe, di fatto, blindato la vetta del girone e ipotecato la qualificazione da primi in graduatoria. Gli azzurri campioni d'Europa sono ancora padroni del proprio destino e dovranno disputare altre tre partite, contro Lituania, Svizzera (in casa) e infine Irlanda del Nord. Fondamentale per la Nazionale il primo posto in classifica per la qualificazione diretta alla fase finale del Mondiale 2022, visto che il secondo posto e annesso playoff potrebbe presentare delle insidie.

La classifica del girone dell'Italia verso i Mondiali

Italia 11 punti (5 partite giocate) Svizzera 7 punti (3) Bulgaria 5 (5) Irlanda del Nord 4 (3) Lituania 0 (4)

L'Italia al momento ha 11 punti in classifica nel Girone C, 4 in più della Svizzera (a quota 7) che ha due partite in meno rispetto alla Nazionale di Mancini. Più staccate Bulgaria, Irlanda del Nord e Lituania con rispettivamente 5, 4 e 0 punti. Gli azzurri dovranno cercare di fare punteggio pieno nelle prossime 3 partite, con la consapevolezza che il primato matematico e la qualificazione ai Mondiali potrebbe arrivare anche in anticipo anche alla luce dei risultati degli elvetici.

Le prossime partite delle qualificazioni mondiali

L'Italia tornerà in campo l'8 settembre a Reggio Emilia contro la Lituania, e poi nel big match di Roma del 12 novembre contro la Svizzera. In chiusura il 15 novembre sfida in casa dell'Irlanda del Nord.

I prossimi impegni della Nazionale nelle qualificazioni mondiali:

Italia-Lituania 8 settembre ore 20:45 (stadio Mapei Stadium, Reggio Emilia)

Italia-Svizzera 12 novembre ore 20:45 (stadio Olimpico, Roma)

Irlanda del Nord-Italia 15 novembre ore 20:45 (stadio National Football Stadium, Belfast)

Come funziona la qualificazione ai Mondiali 2022

Per qualificarsi direttamente al Mondiale del Qatar in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022, l'Italia dovrà necessariamente conservare il primato del gruppo C fino alla fine. Le 10 nazionali che chiuderanno i raggruppamenti al primo posto saranno di diritto alla fase a finale della rassegna iridata. Diverso invece il caso delle 10 seconde: queste ultime, insieme con le due nazionali ripescate dalla Nations League dovranno affrontare gli spareggi. Tre percorsi da 4 squadre l'uno, con semifinali in gara secca e finale, da cui usciranno 3 squadre che saranno dunque qualificate ai Mondiali. Per gli azzurri, anche sulla scia del tracollo contro la Svezia nei playoff dei Mondiali 2018, questa prospettiva è da evitare, anche perché c'è il rischio di incrociare altre squadre competitive come Spagna, Olanda e Germania.