La classifica dell’Italia alle qualificazioni mondiali nel Gruppo C: quante partite mancano L’Italia occupa attualmente il primo posto nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini campione d’Europa ha vinto le prime 3 gare ed è a punteggio pieno senza nemmeno un gol subito. Ecco tutto quello che c’è da sapere su risultati, gironi e su come funziona la qualificazione.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia campione d'Europa occupa il primo posto nel Gruppo C delle qualificazioni mondiali. Un risultato figlio dei 3 successi nelle altrettante prime partite del raggruppamento. Gli azzurri guardano tutti dall'alto anche se dovranno guardarsi bene dalla Svizzera, seconda ma con una partita in meno. Decisivo potrebbe essere lo scontro diretto in terra elvetica imminente. Finora la Nazionale di Mancini si è rivelata impeccabile, confermando i favori del pronostico per il primo posto finale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul girone, sui risultati e su come funzionano le qualificazioni mondiali.

Qualificazioni Mondiali 2022, la classifica dell'Italia nel girone C

La Nazionale di Roberto Mancini guida la classifica del gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Gli azzurri reduci dal trionfo continentale, hanno già disputato 3 partite nel girone collezionando altrettanti successi, tutti con lo stesso risultato. L'Italia infatti ha già battuto in trasferta Lituania e Bulgaria, e superato in casa l'Irlanda del Nord, tutte con il punteggio di 2-0. 6 i punti per la Nazionale che guida il raggruppamento con 3 lunghezze di vantaggio sulla Svizzera che ha una partita in meno. La classifica nel dettaglio:

Italia: 9 punti (differenza reti +6)*

Svizzera :6 punti (differenza reti +3)

Irlanda del Nord: 1 punto (diffeenza reti -2)

Bulgaria: 1 punto (differenza reti -4)

Lituania: 0 punti (differenza reti -3)*

*squadre con 3 partite all’attivo, tutte le altre ne hanno giocate 2

Leggi anche Qualificazioni Mondiali 2022 in TV: programma e canale delle partite in chiaro su Mediaset

Le prossime partite dell'Italia, contro chi gioca e quando

L'Italia deve ancora giocare 5 partite per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. I campioni d'Europa allenati da Mancini, scenderanno in campo contro la Bulgaria il 2 settembre al Franchi, e poi 3 giorni dopo saranno impegnati a Basilea contro la Svizzera. Mercoledì 8 settembre poi il confronto interno contro la Lituania a Reggio Emilia. Dopo una pausa la Nazionale tornerà in campo a novembre per le ultime due partite, contro la Svizzera a Roma allo stadio Olimpico il giorno 12, e in casa dell'Irlanda del Nord il 15 novembre. Prima di queste due sfide la semifinale di Nations League contro la Spagna, il 6 ottobre. Le prossime partite degli azzurri.

Italia-Bulgaria, 2 settembre ore 20:45 (stadio Franchi, Firenze)

Svizzera-Italia, 5 settembre ore 20:45 (stadio St.Jacob-Park, Basilea)

Italia-Lituania 8 settembre ore 20:45 (stadio Mapei Stadium, Reggio Emilia)

Italia-Svizzera 12 novembre ore 20:45 (stadio Olimpico, Roma)

Irlanda del Nord-Italia 15 novembre ore 20:45 (stadio National Football Stadium, Belfast)

Come funziona la qualificazione ai Mondiali in Qatar

A qualificarsi direttamente ai Mondiali del Qatar in programma dal 21 novembre al 18 dicembre del 2022, saranno le prime classificate dei dieci gironi in cui sono state suddivise le nazionali europee. Le dieci seconde classificate andranno agli spareggi insieme alle due migliori vincitrici dei gironi nella classifica generale della Uefa Nations League (l'Italia disputerà ad ottobre la final four) che però non abbiano già strappato il pass come vincitrice del raggruppamento delle qualificazioni europee o non rientrino tra le seconde. Le 12 rappresentative si affronteranno in 3 percorsi con semifinali (gara secca) e finale, con le 3 vincitrici che voleranno in Qatar.