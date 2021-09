Final Four Nations League, quando gioca l’Italia: calendario semifinali e finale L’Italia torna in campo per disputare le Final Four di Nations League, ovvero il trofeo riservato alle nazionali che dopo due edizioni ha sostituito le amichevoli con partite ufficiali. Le quattro Nazionali che hanno raggiunto l’accesso alle semifinali, ovvero Italia, Spagna, Belgio e Francia, in caso di vittoria avranno garantito un posto ai playoff di Qatar 2022. Le Final Four si disputeranno tutte in Italia, a Milano e Torino.

L'Italia di Roberto Mancini torna a far battere il cuore dei tifosi azzurri dopo la vittoria degli Europei. La Nazionale sarà chiamata a giocare le Final Four della Nations League, ovvero la competizione riservata alle nazionali che dopo due edizioni ha sostituito le amichevoli con partite ufficiali, consentendo alle squadre di affrontare avversarie di pari valore e offrire una nuova possibilità di qualificazione per i Mondiali 2022 in Qatar.

In caso di flop azzurro nella fase preliminare per l'accesso alla Coppa del Mondo, la vittoria della Nations League garantirebbe agli azzurri la qualificazione automatica ai playoff di qualificazione per Qatar 2022 (i Mondiali si disputeranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre 2022). Le Final Four di Nations League si giocheranno tutte in Italia: allo stadio ‘Meazza' di Milano e all'Allianz Stadium di Torino.

Italia in Nations League, il calendario della fase finale

L'Italia dovrà giocare le Final Four di Nations League iniziando dalla sfida in semifinale contro la Spagna (l'altra semifinale è Francia-Belgio il 7 ottobre all'Allianz Stadium di Torino).

Gli azzurri scenderanno in campo il 6 ottobre 2021 allo stadio ‘San Siro' di Milano, stesso impianto sportivo scelto anche per la finalissima del torneo che invece si disputerà il 10 ottobre 2021, lo stesso giorno della finale per il terzo-quarto posto in programma all'Allianz Stadium di Torino. Questo il calendario completo dell'Italia nelle Final Four di Nations League:

Italia-Spagna , 6 ottobre 2021 stadio ‘Meazza' di Milano ore 20:45

, 6 ottobre 2021 stadio ‘Meazza' di Milano ore 20:45 Finale 1°-2° posto, 10 ottobre 2021 stadio ‘Meazza' di Milano

Finale 3°-4° posto, 10 ottobre 2021 ‘Allianz Stadium' di Torino

Dove si giocano le partite della Final Four

Tutte le partite delle Final Four di Nations League si giocheranno in Italia. Così come previsto dal regolamento, si giocheranno in casa di una delle quattro squadre che ha avuto accesso alla fase finale del torneo. L'Italia ha scelto lo stadio ‘Meazza' di Milano e l'Allianz Stadium di Torino (casa della Juventus) come impianti sportivi per ospitare l'evento.

Nations League, come funziona e cosa si vince

La Nazionale che riuscirà a trionfare nella seconda edizione della Nations League, avrà la possibilità di alzare il prezioso trofeo e ricevere anche un ricco premio in denaro. Ma non è tutto. Chi tra Italia, Spagna, Belgio e Francia riuscirà a vincere la competizione, avrà anche la possibilità di accedere ai playoff di Qatar 2022 in caso di flop nel proprio girone di qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo.

Dove vedere la Final Four di Nations League in TV e streaming

Per vedere le Final Four della Nations League in TV, basterà collegarsi ai canali Rai. La TV di Stato garantirà infatti la copertura televisiva dell'evento per quanto concerne i match dell’Italia (ma anche gli altri due previsti) su Rai1. I match sarò inoltre visibile in live streaming su RaiPlay fruibile sia su Smart Tv che su dispositivi mobile.