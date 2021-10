Dove comprare e quanto costano i biglietti per la finale di Nations League La finale di Nations League si gioca a Milano, Stadio San Siro alle 20:45 di domenica 10 ottobre. I biglietti hanno tre fasce di prezzo: 10, 30 e 70 euro. Alle 15:00 sempre di domenica si giocherà all’Allianz Stadium di Torino la finale per il 3°-4° posto. I biglietti, in questo caso, costano 10, 20 o 40 euro. I biglietti sono acquistabili sul sito della Uefa.

A cura di Alessio Pediglieri

Le Final Four di Nations League iniziano questa sera a San Siro, lo stadio di Milano che ospita la prima delle due semifinali: Italia-Spagna. Un appuntamento che è un ‘replay' della semifinale europea che lanciò gli azzurri verso l'avventura vincente di Wembley per la conquista del titolo continentale. Questa sera, alle 20:45 ci sarà in palio l'accesso ad un'altra finale: la seconda edizione della Nations League e la partita si svolgerà sotto lo sguardo di 37 mila tifosi che siederanno sulle tribune della ‘Scala del Calcio‘.

San Siro, Stadio che ospita la semifinale e poi la Finale per il 1° e 2° posto, domenica 10 ottobre sempre alle 20:45 è accessibile per il 50% della sua capienza secondo le normative vigenti Covid. I biglietti per la sfida Italia-Spagna sono andati tutti esauriti mentre sono ancora disponibili i tagliandi per le due finali. Oltre a quella che vale il titolo per l'edizione 2021 che si disputa a Milano, ci sarà anche quella valida per il 3° posto, che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino sempre domenica 10 ottobre ma alle 15. Ma quanto costano i tagliandi per assistere alle fasi finali della Nations League? Ecco tutti i dettagli sui tagliandi a disposizione.

Dove comprare i biglietti per la finale della UEFA Nations League

Tutti i biglietti per la Finale di Nations League di domenica 10 ottobre che si disputa a San Siro alle 20:45 sono acquistabili esclusivamente su internet sul sito ufficiale dell'Uefa. Per accedere allo stadio, la vendita dei tagliandi è libera ma bisognerà seguire le direttive del Governo italiano in materia di impianti sportivi all'aperto, con il regolamento che impone il Green Pass ai tifosi dai 12 anni in su.

Quanto costano i biglietti per la finale a San Siro

San Siro per la finale di Nations League potrà ospitare fino ad un massimo di 37.000 spettatori. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente secondo le modalità indicate dall'Uefa che impone un rigidissimo protocollo anti Covid da seguire per poter accedere all'impianto: i biglietti infatti si possono acquisire solamente attraverso il portale ufficiale dell'Uefa. Il costo dei biglietti per la finale varia da un minimo di 10 euro ad un massimo di 70, suddivisi in tre fasce di prezzo: 10 euro, 40 euro e 70 euro.

Quanto costano i biglietti per la finale per il 3° posto all'Allianz Stadium

Prima della finale delle 20:45 di domenica 10 ottobre allo Stadio San Siro di Milano, lo stesso giorno ma alle 15:00 si disputerà a Torino la finale valida per il 3°-4° posto di Nations League. La partita si disputa all'Allianz Stadium di Torino, l'impianto di proprietà della Juventus. I biglietti a disposizione sono disponibili con tre fasce di prezzo: 10, 20 e 40 euro. Anche in questo caso, i tagliandi sono acquistabili unicamente via online.