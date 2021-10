Belgio-Francia oggi in Nations League: dove vederla in TV su Rai o Mediaset, canale e formazioni della semifinale La seconda semifinale della UEFA Nations League 2021 vedrà di fronte Belgio e Francia. Le nazionali allenate da Martinez e Deschamps si contenderanno il pass per la finale all’Allianz Stadium di Torino nella partita in programma oggi, giovedì 7 ottobre, alle 20.45. Tutte le informazioni sulle probabili formazioni e sulla diretta TV in chiaro sul Canale 20 e streaming della partita.

A cura di Vito Lamorte

Il Belgio e la Francia si giocano un posto nella finale della UEFA Nations League 2021. Le selezioni allenate da Roberto Martinez e Didier Deschamps si affrontano nella partita in programma oggi, giovedì 7 ottobre, alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino per decidere chi affronterà l'Italia/Spagna nell'atto finale della nuova competizione europea per nazionali. L'ultimo incrocio tra le due nazionali risale alla semifinale dei Mondiali del 2018 vinti dalla Francia: in quel caso i transalpini si imposero per 1-0 grazie alla rete di testa di Samuel Umtiti. Un dato accomuna le due formazioni: entrambe hanno giocato 6 gare e non hanno ancora perso nelle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Martinez ha inserito nell'elenco solo un ‘italiano', Saelemaekers del Milan, e ha dato fiducia all'ottimo momento del Brugge chiamando Vanaken e De Ketelaere. Deschamps ha escluso Giroud dai convocati e non avrà a disposizione Kanté, positivo al Covid: nell'elenco ci sono 4 calciatori della Serie A (Maignan, Theo Hernandez, Rabiot e Veretout). Per quanto riguarda le formazioni non dovrebbero esserci particolari sorprese: Belgio con il tridente De Bruyne-Lukaku-Carrasco e Francia che dovrebbe rispondere con Griezmann, Mbappé e Benzema.

Partita Belgio-Francia oggi in TV su Canale 20, dove vederla in chiaro e in streaming

La partita tra Belgio di Martinez e la Francia di Deschamps sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva da Mediaset, precisamente da Canale 20. La partita tra i Diavoli Rossi e Les Bleus sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma di Mediaset: per utilizzarla basterà accedere con un account, con la propria email, oppure scaricando la relativa app e selezionare il canale di riferimento.

A che ora si gioca Belgio-Francia: gli orari TV della partita

Belgio-Francia è la seconda semifinale della Nations League 2020/2021 e si giocherà all'Allianz Stadium di Torino giovedì 7 ottobre 2021 con calcio d'inizio programmato per le ore 20.45.

Le probabili formazioni di Belgio-Francia in Nations League

Il Belgio dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-4-3 con Denayer, Alderwireld e Vertonghen a difesa di Courtois, in mezzo al campo Tielemans e Witsel con Meunier e Thorgan Hazard sulle corsie laterali e il tridente formato da De Bruyne, Carrasco e Lukaku.

La Francia, dal suo canto, potrebbe proporre ancora il tridente pesante composto Griezmann, Mbappé e Benzema con un centrocampo che dovrebbe vedere Pogba e Rabiot nel ruolo di interni al fianco di Tchouameni, che dovrebbe esser il mediano. La coppia centrale di difesa sarà Varane-Kimpembe mentre i terzini saranno Pavard e Theo Hernandez. Lloris in porta.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Allenatore: Roberto Martinez.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps.

Quando si gioca la finale di Nations League 2021: lo stadio della partita

La finalissima della Nations League 2021 si giocherà domenica 10 ottobre 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Chi uscirà sconfitto dalle due semifinali si affronterà nella finale per il terzo posto, che si giocherà lo stesso giorno all'Allianz Stadium di Torino alle ore 15.00.