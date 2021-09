I convocati della Francia per la Nations League: Theo Hernandez cambia ruolo Didier Deschamps ha convocato 23 calciatori per la Final Four di Nations League. Il c.t. della Francia ha escluso ancora Giroud e non ha potuto nemmeno convocare Kanté, positivo al Covid. Tra i convocati ci sono 4 calciatori della Serie A: Maignan e Theo Hernandez del Milan, Rabiot della Juventus e Veretout della Roma. La Francia in semifinale affronterà il Belgio.

A cura di Alessio Morra

Didier Deschamps ha diramato le convocazioni per la Final Four della Nations League, che si disputerà in Italia tra il 6 e il 10 ottobre. Tra i 23 convocati della Francia ci sono ‘quattro' italiani: Maignan, Rabiot, Veretout e Theo Hernandez, che è stato inserito tra i centrocampisti. Fuori ancora Giroud, che era stato già escluso per le gare di settembre. Esclusi anche gli infortunati Dembele e Coman e Kanté, positivo al Covid.

La Francia, che nel raggruppamento ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo, per la prima volta si è qualificato per la Final Four della Nations League. I campioni del mondo sono reduci da un Europeo deludente e hanno voglia di riscatto. Deschamps ha convocato tutti i big disponibili, eccetto Giroud, e sta provando a ringiovanire la squadra con i '99 Guendonzi e Diaby. Curiosamente la squadra che ha il maggior numero di convocati nella Francia sono il Bayern Monaco e il Manchester United che ne hanno tre. Due per Psg, Milan e Monaco.

La Francia affronterà il Belgio giovedì 7 ottobre a Torino all'Allianz Stadium nella seconda semifinale, l'altra è Italia-Spagna (in campo il 6 ottobre). Le finali, sia quella del 3° e 4° posto che quella che assegnerà il trofeo, si disputeranno entrambe domenica 10 ottobre.

I convocati della Francia per la Nations League