Quando si gioca la finale di Nations League: data e stadio dell’ultima partita delle Final Four La finale della Nations League si giocherà domenica 10 ottobre alle ore 20.45 allo stadio San Siro di Milano. A giocarsi la vittoria del trofeo saranno le squadre vincenti delle due semifinali, Italia-Spagna (in programma oggi) e Belgio-Francia (che si giocherà domani). All’Allianz Stadium di Torino, invece, si giocherà la finale per il terzo posto.

A cura di Alessio Pediglieri

La Nations League è entrata nel vivo con le Final Four che si disputano in Italia, con doppia sede per le due semifinali: Milano e Torino. In gioco c'è la finale per il titolo 2021, il secondo dopo quello conquistato dal Portogallo di Cristiano Ronaldo durante la prima edizione di questo nuovo torneo per Nazioni voluto dall'Uefa. A giocarsi la vittoria quest'anno ci sono Italia, Spagna, Belgio e Francia. Due le semifinali in programma: la prima a Milano, Stadio San Siro tra la Nazionale campione d'Europa in carica di Roberto Mancini e la nazionale spagnola con le ‘Furie Rosse‘ guidate in panchina da Luis Enrique. La seconda semifinale si giocherà a Torino, all'Allianz Stadium, tra il Belgio di Lukaku e la Francia campione del Mondo.

Le due semifinali sono in programma il 6 e il 7 ottobre, poi spazio alla finale tra le nazionali vincenti. L'atto conclusivo delle Final Four di Nations League si svolgerà a Milano, a San Siro, il 10 ottobre alle 20:45. Lo stesso giorno, ma alle 15:00 e all'Allianz Stadium di Torino, si sfideranno invece le due perdenti delle semifinali, per il 3° posto.

La data della finale della Nations League, a che ora si gioca

Le Final Four di Nations League iniziano il 6 ottobre con la prima semifinale in programma e si concludono domenica 10 ottobre con la finale. L'appuntamento è fissato alle 20:45, allo Stadio San Siro di Milano e vi parteciperanno le vincenti delle rispettive semifinali. In caso di parità al 90° la gara si protrarrà per i due tempi supplementari e, in caso di ulteriore equilibrio, si passerà ai calci di rigore per decretare la Nazionale vincente.

Dove si gioca la finale della Nations League: lo stadio della partita

La finale di Nations League 2021 si disputa a Milano, allo stadio San Siro. La ‘Scala del Calcio' ospiterà mercoledì 6 ottobre la prima delle due semifinali – Italia-Spagna – e poi la finalissima, domenica 10 ottobre. Ovviamente, per le restrizioni vigenti anti Covid, l'impianto non potrà essere riempito per il totale della sua capacità, ma non mancherà di certo il pubblico: biglietti sold out in un San Siro che potrà ricevere fino a 37.000 spettatori.