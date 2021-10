Dove comprare i biglietti dell’Italia per le partite di Nations League: final four a Milano e Torino L’appuntamento è per il 6 e 7 ottobre quando inizieranno le due semifinali in programma per la Final Four di Nations League 2021. Si disputeranno a Torino (JStadium) e a Milano (San Siro) i due impianti designati dall’Uefa. 4 le Nazioni che si sfideranno: Spagna, Italia, Belgio e Francia. Da lunedì 27 settembre è possibile acquistare i biglietti, esclusivamente sul sito dell’Uefa. I Costi? Dai 10 ai 70 euro.

A cura di Alessio Pediglieri

La fase finale della nuova competizione Uefa per nazionali, la Nations League giunta alla sua seconda edizione, si disputa in Italia dal 6 al 10 ottobre 2021 negli stadi di Milano e Torino. Si sfidano le quattro vincitrici dei gironi della Lega A, Belgio, Francia, Italia e Spagna. I due impianti designati sono San Siro e lo Juventus Stadium, che saranno anche aperti al pubblico, con capienza calmierata, che potrà acquistare i biglietti dell'evento secondo le modalità stabilite dall'Uefa.

Sono state anche già designate le date delle partite in programma. Si inizierà con le semifinali del 6 e 7 ottobre che vedranno di fronte a Milano (San Siro) Italia-Spagna e a Torino (JStadium) Belgio-Francia. Qui di seguito tutti i dettagli per acquistare i biglietti per la Final Four di Nations League, con i prezzi e le modalità di acquisto.

Dove comprare i biglietti per finale e semifinali di Nations League 2021

Da lunedì 27 settembre (dalle 14:00) inizia l'acquisto ufficiale dei biglietti validi per la fase finale di Nations League che si disputa tra Milano e Torino, solamente attraverso il portale ufficiale dell'Uefa. Ovviamente, a rispetto delle normative anti Covid, anche in questa occasione, gli stadi potranno essere riempiti solamente fino al 50% della loro capienza e l'Uefa ha stabilito così la suddivisione dei tagliandi: ognuna delle quattro federazioni nazionali partecipanti avrà 3.000 biglietti da destinare ai propri tifosi. La vendita di questi biglietti è gestita direttamente dalle federazioni nazionali in questione.

L'Uefa informa che i biglietti saranno inviati esclusivamente attraverso l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, da scaricare sui propri devices, attraverso cui potranno scaricare, conservare o trasferire il biglietto in totale sicurezza. I tifosi possono acquistare fino a due tagliandi a persona.

Quanto costano i biglietti per vedere l'Italia in Nations League

Le categorie di prezzo disponibili per la vendita al pubblico generico per le Finals della Nations League variano da un minimo di 10 euro a un massimo di 70 euro. Per Italia-Spagna (mercoledì 6 ottobre, 20:45 San Siro) sono disponibili tre prezzi: 10 euro, 30 euro, 70 euro. Tre categorie anche per Belgio-Francia (Giovedì 7 ottobre, 20:45, JStadium) ma con differenti importi: 10, 20 e 40 euro.

Lo stesso costo in tre categorie per la finale per il 3°-4° posto (domenica 10 ottobre, 15:00 JStadium) mentre saliranno di prezzo – rispettivamente 10, 40 e 70 euro – i tagliandi a disposizione per la finale (domenica 10 ottobre, 20:45, San Siro)