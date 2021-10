Italia-Spagna oggi in Nations League, dove vederla in TV sulla Rai: orario, streaming e formazioni della semifinale L’Italia sfida la Spagna nella semifinale della UEFA Nations League, partita in programma oggi, mercoledì 6 ottobre, alle 20.45. Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano va in scena il remake della semifinale di EURO 2020 e gli Azzurri di Roberto Mancini vogliono il pass per la finale e provare ad alzare un altro trofeo pochi mesi dopo la finale di Wembley. Tutte le informazioni sulle probabili formazioni e sulla diretta TV in chiaro sulla Rai e streaming della partita.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia ritrova la Spagna nella prima semifinale della Nations League, a distanza di pochi mesi dalla semifinale di EURO 2020. La partita tra gli Azzurri di Mancini e la Roja di Luis Enrique è in programma oggi, mercoledì 6 ottobre, alle 20.45 in un San Siro sold out. Anche in questo caso in palio c'è una finale, quella della nuova competizione UEFA, contro la vincente di Belgio-Francia. Italia-Spagna sarà trasmessa in diretta TV sulla Rai e in streaming su RaiPlay.

I campioni d'Europa di Roberto Mancini nelle ultime tre gare del girone C per la Coppa del Mondo in Qatar hanno portato a casa una vittoria e due pareggi ma hanno certificato il nuovo record di imbattibilità per una nazionale mentre gli spagnoli di Luis Enrique nelle tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 giocate a settembre il bilancio è stato di due vittorie e una sconfitta. Chiara l'intenzione di Mancini, che non solo punta a vincere contro la Spagna ma ambisce alla vittoria del trofeo.

Mancini ha dovuto rivedere la lista dei convocati dopo le indisponibilità e gli infortuni del weekend: Dimarco alla sua prima in nazionale sostituisce l'infortunato Pessina, Calabria per Toloi. Per il ct un solo dubbio sulla formazione titolare e riguarda l'attacco: Chiesa e Insigne sono sicuri di un posto mentre la terza maglia se la giocheranno Berardi, Bernardeschi e Raspadori. Cambi anche per Luis Enrique che non ha punte di ruolo a disposizione e potrebbe optare per Ferran Torres con attaccante centrale e Oyarzabal più uno tra Sarabia e Yeremi Pino a supporto. Non ci sono Pedri e Jordi Alba, quindi a comporre la catena di sinistra dovrebbero esserci Reguillon e Rodri. Fischietto del match sarà l'arbitro russo Sergey Karasev.

Leggi anche Italia in Nations League, calendario partite semifinali e finale e convocati per la Final Four

Partita: Italia-Spagna

Italia-Spagna Quando si gioca: mercoledì 6 ottobre 2021

mercoledì 6 ottobre 2021 Dove si gioca: stadio Giuseppe Meazza, Milano

stadio Giuseppe Meazza, Milano Orario: 20.45

20.45 Canale TV: RaiUno

RaiUno Diretta streaming: RaiPlay

RaiPlay Competizione: Nations League, semifinale

Italia-Spagna in TV sulla Rai, dove vederla in chiaro

La partita tra Italia e Spagna sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su RaiUno, che ha i diritti delle gare della Nazionale Italiana. Il collegamento con San Siro subito dopo il telegiornale della sera e subito si entrerà in clima partita con interviste dal campo e in studio più analisi pre e post match. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e il commento di Antonio Di Gennaro.

Italia-Spagna dove vederla in streaming su RaiPlay

Italia-Spagna sarà visibile in streaming su RaiPlay con i dispositivi abituali fissi, come computer e smart tv, e mobile, come notebook, smartphone e tablet. Dopo aver effettuato l'accesso sull'app o la ricerca basta cliccare sull'evento per godersi la partita.

A che ora si gioca Italia-Spagna: gli orari TV della partita

Il fischio d'inizio allo stadio Giuseppe Meazza tra Italia e Spagna, semifinale della Nations League, è fissato per le ore 20:45.

La formazione dell’Italia contro la Spagna, le scelte di Mancini

Roberto Mancini non dovrebbe modificare l'assetto che ha portato gli Azzurri sul tetto d'Europa: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini ed Emerson davanti a Donnarumma; Barella, Jorginho e Verratti in mediana mentre davanti quelli certi di un posto sono Chiesa e Insigne. La terza maglia del tridente se la giocheranno fino all'ultimo Berardi, Bernardeschi e Raspadori.

Luis Enrique non avrà punte di ruolo a disposizione e in attacco dovrebbero Oyarzabal, Ferran Torres e a uno tra Sarabia e Yeremi Pino. In mezzo al campo Koke, Busquets e Rodri con Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Reguilon a protezione della porta di Unai Simon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Chiesa, Insigne. Allenatore: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Reguilon; Koke, Busquets, Rodri; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Allenatore: Luis Enrique.

Quando si gioca la finale di Nations League 2021

La finale per il primo posto della Nations League 2021 si gioca domenica allo stadio Meazza di Milano alle ore 20.45 mentre quella del terzo posto si giocherà lo stesso giorno all'Allianz Stadium di Torino alle ore 15.00. La vincitrice di Italia-Spagna affronterà la vincente di Francia-Belgio; le due squadre sconfitte, invece, si contenderanno il terzo posto.