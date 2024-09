Francia-Italia, probabili formazioni della partita di Nations League: le scelte di Spalletti

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Dopo la delusione degli ultimi Europei, l'Italia torna in campo per la prima giornata della Nations League 2024-2025 e avrà subito un ostacolo importante come la Francia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo venerdì 6 settembre alle ore 20.45 allo Stade de France di Saint Denis. Le due nazionali sono inserite nel Gruppo 2 insieme a Belgio e Israele.

Il commissario tecnico della Nazionale ha annunciato in conferenza che la squadra cambierà modulo e giocherà a tre in difesa, dopo gli esperimenti non andati a buon fine prima e durante EURO 2024: "Voglio togliere alla squadra l'obbligo di difendere a quattro e impostare a tre, voglio rendere le cose più semplici, si gioca a tre e si imposta a tre. Difenderemo e imposteremo allo stesso modo, poi ci saranno le variabili, sono interpretazioni che dovremo avere al di là del modulo di gioco. Non so quale sia la differenza tra allenatori e selezionatore, i giocatori che seleziono sono quelli che poi vado ad allenare. Se la difficoltà è il tempo, perché il tempo è limitato, tolgo questa complicanza e giochiamo con il 3-5-2 o al massimo con il 3-4-2-1. A livello personale non mi disturba niente: se giochiamo come contro la Svizzera, è giusto che la gente mi faccia delle critiche. Devo assumermi le responsabilità e abbasso gli occhi. Qui si chiacchiera meno e si deve pedalare…".

In occasione della sfida contro la selezione transalpina il CT dell'Italia dovrebbe proporre un 3-5-2 con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Calafiori e Bastoni nel castello difensivo; Cambiaso e Dimarco sulle corsie laterali e in mezzo al campo Frattesi, Fagioli e Pellegrini. In attacco Kean e Retegui.

Poche novità rispetto agli Europei nella formazione che dovrebbe partire dal 1′ allo Stade de France: c'è grande curiosità nel capire se riuscirà ad avere spazio Sandro Tonali, rientrato tra i convocati dopo la squalifica, e Moise Kean, che era assente dalla lista da novembre 2023. Due novità tra i selezionati dal CT: prima volta di Brescianini e Okoli.

Questa la probabile formazione dell'Italia contro la Francia:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Spalletti.

Didier Deschamps si presenta all'esordio nella Nations League con la miglior formazione possibile: tridente con Dembele, Mbappè e Thuram con Griezmann libero di muoversi tra centrocampo e attacco. Zaire-Emery e Tchouameni in mediana.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram. CT: Deschamps.