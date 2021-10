Chi è Sergey Karasev, l’arbitro di Italia-Spagna nella semifinale della Nations League Sergey Karasev dirigerà la semifinale della Nations League Italia-Spagna. L’arbitro russo è stato selezionato per le ultime due edizioni degli Europei e per i Mondiali 2018. Karasev, che ha diretto anche la Supercoppa Europea 2021, è stato quattro volte arbitro della Nazionale, che con il fischietto russo ha sempre vinto.

A cura di Alessio Morra

La Uefa ha designato l'arbitro che dirigerà la semifinale di Nations League: sarà il russo Sergey Karasev il fischietto di Italia-Spagna, in programma domani 6 ottobre alle ore 2045 al San Siro di Milano. Ad affiancare il fischietto russo ci saranno Igor Demeshko e Maksim Gavrilin mentre il quarto uomo sarà Sergei Ivanov. Al Var ci sarà l'olandese Van Boekel, affiancato dal tedesco Christian Dingert. Karasev è una vecchia conoscenza italiana: è stato il quarto uomo della sfida tra azzurri e spagnoli alle semifinali di Euro 2020, match vinto dalla Nazionale di Mancini.

A Milano, dunque, gli azzurri sfideranno nuovamente la nazionale guidata da Luis Enrique e anche ora c'è in palio un posto in finale. L'Italia gioca in casa e in virtù anche del successo ottenuto a Wembley è favorita, ma attenzione alla Spagna che ha tanti giovani tra i candidati.

Chi è Sergey Karasev, l'arbitro di Italia-Spagna per la Final Four di Nations League

Classe 1979, Karasev è un arbitro molto esperto e molto apprezzato dalla Uefa, in patria ha eletto oltre 200 partite della Premier League russa. Internazionale dal 2010, Karasev è stato designato dalla Uefa sia per gli Europei 2016 che per quelli disputati nel 2021, in cui ha diretto la partita degli ottavi di finale tra l'Olanda e la Repubblica Ceca, ma prima ancora è stato il fischietto di Italia-Svizzera, incontro della fase a gironi terminato 3-0. Nel 2018 è stato uno degli arbitri del Mondiale. Inoltre è stato scelto per dirigere alcune partite delle Olimpiadi di Rio 2016. La partita più importante della sua carriera finora è stata la finale della Supercoppa Europea 2021, quella vinta dal Chelsea ai rigori sul Villarreal.

L'Italia ha sempre vinto con Karasev

Arbitro internazionale dal 2010, Karasev ha spesso diretto partite di squadre italiane di club nelle coppe europee, il bilancio è molto positivo. Le squadre di Serie A con Karasev in campo hanno ottenuto 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte (curiosamente entrambe le volte è finito ko il Napoli). Per l'Italia il bilancio è molto positivo. Quattro partite e quattro vittorie per la Nazionale con Karasev arbitro degli azzurri. Queste le sfide dell'Italia dirette da Karasev: Italia-Bulgaria 1-0 (2015, qualificazioni Euro 2016), Israele-Italia 1-3 (2016, qualificazioni Mondiali 2018), Italia-Grecia 2-0 (2019, qualificazioni Euro 2020), Italia-Svizzera 3-0 (seconda partita fase a gironi Europei)