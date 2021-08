Tuchel cambia, Kepa para: il Chelsea vince la Supercoppa Europea battendo il Villarreal ai rigori Il Chelsea ha vinto la Supercoppa Europea 2021 battendo ai calci di rigore il Villarreal per 7-6. I 120′ al Windsor Park di Belfast si sono conclusi sul risultato di 1-1 e ai calci di rigore è decisiva la parata di Kepa, inserito da Tuchel appositamente per la lotteria finale, e la conclusione sbagliata di Raul Albiol.

A cura di Vito Lamorte

Il Chelsea ha vinto la Supercoppa Europea 2021 battendo ai calci di rigore il Villarreal per 7-6. I 120′ al Windsor Park di Belfast si sono conclusi sul risultato di 1-1 e il primo trofeo europeo della stagione è stato assegnato dagli undici metri: decisivo l'errore di Raul Albiol. Il club londinese ha conquistato per la seconda volta il trofeo UEFA dopo quello del 1998, quando la squadra allenata da Gianluca Vialli vinse 1-0 sul Real Madrid. Thomas Tuchel vince ancora e mette in bacheca la seconda coppa in pochi mesi dal suo approdo a Londra.

I campioni d'Europa in carica sono partiti subito forte e dopo aver sfiorato il gol in diverse occasioni si sono portati in vantaggio poco prima della mezz'ora con Hakim Ziyech, che ha sfruttato un cross dalla sinistra di Havertz e ha battuto Asenjo da centro area. I Blues sembrano più convinti e più concentrati sul match ma il Submarino Amarillo pian piano ha recuperato terreno e ha iniziato a creare problemi nella metà campo inglese.

A cavallo dell'intervallo Villarreal pericolosissimo: prima è Alberto Moreno a colpire una traversa con un tiro al volo da distanza ravvicinata e all'inizio della seconda frazione è Gerard Moreno che centra il palo alla destra di Mendy. Il gol è nell'aria ed è proprio l'attaccante spagnolo a timbrare con un bel tiro di destro dopo un triangolo chiuso col tacco da Boulaye Dia. Da segnalare il recupero con il tacco di Mario Gaspar sul rinvio non proprio pulito di Rudiger.

Gara che si è trascinata fino ai calci di rigore e l'unica occasione degna di nota è stata quella di Pulisic. Ai calci di rigore è stato decisivo Kepa, inserito da Tuchel proprio per la lotteria finale, e l'errore di Raul Albiol dagli undici metri.

Il tabellino di Chelsea-Villarreal

RETI: 27′ Ziyech, 73′ Moreno.

CHELSEA (3-4-3): Mendy (119′ Kepa); Chalobah, Zouma (65′ Christensen), Rudiger; Hudson-Odoi (82′ Azpilicueta), Kovacic, Kantè (65′ Jorginho), Alonso; Ziyech (43′ Pulisic), Havertz; Werner (65′ Mount). A disposizione: Thiago Silva, Chilwell, James, Emerson, Abraham. Allenatore: Tuchel

VILLAREAL (4-3-3): Asenjo; Pau Torres, Foyth, Albiol, Pedraza (58′ Estupinan); Moreno (85′ Morlanes), Capoue (70′ Gaspar), Trigueros (70′ Moi Gomez); Pino (91′ Mandi), Gerard, Dia (86′ Raba). A disposizione: Rulli, Moreno, Pena, Iborra, Chukwueze, Alcacer. Allenatore Emery

ARBITRO: Sergei Karasaev.