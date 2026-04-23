Andre Onana quasi come Motta: l’ex portiere dell’Inter para 3 rigori in Coppa di Turchia

Evidentemente c'è qualcosa nell'aria, qualcosa di magico per i portieri che in questa settimana è meglio non sfidare dagli undici metri. Edoardo Motta parando quattro rigori ha portato la Lazio in finale di Coppa Italia, l'ex numero uno dell'Inter André Onana ha quasi emulato totalmente il giovane portiere italiano neutralizzando tre rigori e con una serie di prodezze ha condotto il Trabzonspor in semifinale di Coppa di Turchia.

Onana quasi emula Motta parando tre rigori

Motta si è superato in Atalanta-Lazio di Coppa Italia. Il ventunenne portiere ha respinto le conclusioni di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e de Ketelaere realizzando un'impresa clamorosa, compiuta da pochissimi portieri nella storia, si ricordano Duckadam e Safonov, tra gli eletti. André Onana ci è andato molto vicino a entrare in quel club ristrettissimo. Perché nella partita dei quarti di Coppa di Turchia tra il Trabzonspor e il Samsunspor di rigori ne ha parati tre.

Trabzonspor in semifinale di Coppa di Turchia

Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, che non si è schiodato nemmeno nei supplementari, si è andati direttamente ai calci di rigore e lì Onana, che vestì la maglia dell'Inter nella stagione 2022-2023 prima di passare al Manchester United, è salito sugli scudi blindando la sua porta. Il portiere camerunese ha respinto i tiri di Satka, Marius e Cift, giocatore del Samunspor che è riuscito a segnare solo con Tomasson, a fronte di due errore dei suoi compagni di squadra. Il gol di Muci dagli undici metri è valso la qualificazione per le semifinali, che si terranno il 13 maggio. L'avversario sorprendentemente sarà il Genclerbirligi, che ha fatto fuori il Galatasaray di Osimhen, battuto in casa da una squadra che lotta per non retrocedere.