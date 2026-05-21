Ranocchia si improvvisa chef su TikTok e mostra la sua carbonara speciale: “Voglio un po’ di insulti”

Andrea Ranocchia da difensore a opinionista fino a chef improvvisato su TikTok. L’ex centrale dell’Inter ha iniziato a mostrare le sue ricette e azzarda la sua versione della carbonara: “Voglio un po’ di insulti”.

Andrea Ranocchia ha appeso ufficialmente le scarpette al chiodo nel 2022. Da difensore centrale e capitano dell'Inter, l'ex centrale si è poi trasformato in opinionista tv, commentatore in alcuni podcast e non solo. Ranocchia ha scelto di lasciare Milano per tornare nella sua terra natale, l'Umbria, per far crescere i figli in un ambiente più tranquillo. Qui ha avviato un'importante attività nel settore dell'ospitalità e del turismo, con l'inaugurazione di un resort incentrato sulla natura, sulla valorizzazione del territorio e sull'enogastronomia locale. Ma non solo. Oggi Ranocchia sul suo canale TikTok ha anche dato il via al suo progetto di ‘Chef improvvisato'.

L'ex difensore dell'Inter ha iniziato questo progetto mostrando al suo pubblico le proprie qualità in cucina. Dagli spaghetti con cozze, pomodorini arrosto e pecorino fino alla sua visione di carbonara. Una sorta di sfida trattandosi di un piatto così importante della tradizione culinaria romana, che Ranocchia ha deciso di rivoluzionare a suo modo. In tanti ci hanno provato, prendendosi tutti i rischi di questo mondo quando si tira in ballo la carbonara che per tanti deve rimanere autentica. Ebbene Ranocchia ha provato a cucinare la sua visione di carbonara, in realtà una rivisitazione già abbastanza nota, ovvero con l'aggiunta degli asparagi: "Amici romani siate clementi".

Ranocchia è consapevole dei rischi presi e infatti esordisce: "Oggi carbonara, voglio un po' di insulti perché così si usa". Il difensore mostra in un video la sua abilità in cucina e poi il risultato finale di un piatto così importante con l'aggiunta degli asparagi: "Colti da me". Ranocchia si mostra spigliato, simpatico e genuino generando diversi commenti a favore del suo piatto. L'ex difensore dell'Inter però, oltre all'attività in cucina, ha proseguito in qualche modo il suo percorso nel calcio entrando nell'organigramma societario del Terni FC, una squadra umbra che milita nei campionati dilettantistici.

Ora però le sue attenzioni sono proprio in cucina. Ranocchia si mostra spigliato e autoironico in video mostrando anche una discreta manualità tra i fornelli. In sostanza, Ranocchia è riuscito a staccare la spina dalle pressioni del calcio ad alti livelli senza rimanere con le mani in mano, dividendo perfettamente il suo tempo tra la famiglia, la sua Umbria e progetti di intrattenimento legati allo sport ma non solo.