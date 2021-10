Bernardeschi falso nove: le formazioni ufficiali di Italia-Spagna in Nations League Nelle formazioni ufficiali di Italia-Spagna, semifinale di Nations League spicca la presenza di Bernardeschi nel reparto offensivo degli azzurri. Lo juventino proprio come accaduto nelle ultime uscite con la squadra di Allegri, si muoverà nelle vesti di falso nove, con Insigne e Chiesa al suo fianco.

Roberto Mancini ha sciolto i dubbi sulla formazione dell'Italia che scenderà in campo contro la Spagna nella semifinale della Nations League. Per l'esordio nella Final Four della competizione continentale, il commissario tecnico ha puntato su un undici con diverse soluzioni a sorpresa. La prima riguarda senza dubbio l'attacco con Bernardeschi nelle vesti di falso nove, proprio come accaduto nelle ultime uscite con la maglia della Juventus.

Bernardeschi falso nove: la formazione ufficiale dell'Italia che sfiderà la Spagna

Sarà un attacco tutto velocità e tecnica quello della Nazionale azzurra contro la Spagna nella semifinale della Nations League. Roberto Mancini ha deciso infatti, anche alla luce delle assenze degli infortunati Belotti e Immobile, di puntare su Federico Bernardeschi al centro del tridente completato da Insigne e Chiesa. Il primo dunque si muoverà come falso nove, svariando su tutto il fronte del reparto offensivo, proprio come accaduto con successo nei match della Juventus contro Chelsea e Torino. Sicuramente nel corso della partita potrebbe anche scambiarsi di posizione con i due esterni offensivi, e soprattutto con Chiesa.

Per quanto riguarda le altre scelte di formazioni, novità in difesa dove ci sarà Bastoni e non Chiellini, al fianco di Bonucci, con Emerson e Di Lorenzo sulle corsie. In mediana spazio al trio "titolarissimo", formato da Barella, Verratti e Jorginho.

Nella Spagna, esordio per il 17enne Gavi contro l'Italia

Anche la formazione ufficiale della Spagna scenderà in campo contro l'Italia con il 4-3-3. Spicca la presenza del giovane talento del Barcellona Gavi, che a 17 anni e 62 giorni diventerà il più giovane esordiente di sempre con la nazionale maggiore iberica. Ai suoi fianchi gli esperti Koke e Busquets, che dovranno supportare un attacco orfano dell'infortunato Morata, con Sarabia, Ferran Torres e Oyarzabal.

Le formazioni ufficiali di Italia-Spagna di Nations League

Ecco le formazioni ufficiali della semifinale di Nations League tra Italia e Spagna: