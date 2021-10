Quando si gioca Italia-Spagna semifinale di Nations League: data, orario TV e stadio della partita Italia-Spagna è la prima semifinale della Final Four di Nations League. La sfida che aprirà tra la Nazionale di Mancini, pronto a puntare sul trio formato da Chiesa, Insigne e Kean, e quella di Enrique si giocherà mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. In palio la finale contro la vincente di Francia-Belgio.

A cura di Marco Beltrami

Italia-Spagna è sfida valida per la semifinale della Nations League. Il match che aprirà la Final Four della competizione continentale, tra la Nazionale di Mancini e la squadra di Luis Enrique – replay della semifinale di Euro 2020 vinta dagli azzurri ai calci di rigore – si giocherà a Milano il 6 ottobre e permetterà di definire la prima finalista della competizione. La vincente di questo incontro affronterà una tra Francia e Belgio per raccogliere l'eredità dei campioni in carica del Portogallo, vincitori della prima edizione, mentre le due perdenti potranno consolarsi con la finalina per il terzo e quarto posto. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla data e su dove si gioca Italia-Spagna, con la sfida a distanza tra il trio azzurro Chiesa, Insigne e Kean (con Mancini che ha dovuto farei i conti con l'infortunio di Immobile) e quello spagnolo Oyarzabal, Torres, Fornals.

Italia-Spagna di Nations League, quando si gioca: data e orari TV

Italia-Spagna apre le Final Four di Nations League. La prima semifinale tra i campioni d'Europa e le Furie rosse si giocherà mercoledì 6 ottobre con fischio d'inizio alle ore 20:45. Il match tra la Nazionale di Mancini e quella di Luis Enrique sarà trasmessa in esclusiva in chiaro in TV su Rai 1, con pre-partita dalle 20.30. Per quanto riguarda invece lo streaming, anche in questo caso in chiaro, possibile sfruttare sui propri dispositivi portatili o computer la piattaforma Raiplay.

Final Four Nations League, dove si gioca Italia-Spagna

La sfida tra Italia e Spagna di Nations League si giocherà allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano che sarà anche la sede della finale. L'impianto milanese potrà contare sul tutto esaurito, al netto della capienza ridotta per le restrizioni Covid al 50%. Si punta dunque alla vendita di tutti i 37mila biglietti a disposizione per la supersfida tra la Nazionale di Roberto Mancini e quella di Luis Enrique. Anche gli altri match della Final Four di Nations League si disputeranno in Italia, all'Allianz Stadium di Torino. Qui si giocherà l'altra semifinale tra Francia e Belgio e la finale di consolazione per il 3° posto.