L’infortunio di Immobile complica i piani di Mancini (e della Lazio): salta la Nations League La Lazio in una nota ufficiale ha confermato le indiscrezioni della vigilia sulle condizioni di Ciro Immobile, infortunatosi durante l’ultimo match di Europa League. Lesione alla coscia destra per il bomber.

A cura di Marco Beltrami

È arrivato il tanto atteso report ufficiale sull'infortunio di Ciro Immobile. La Lazio in una nota ha fatto il punto sulle condizioni del centravanti, uscito malconcio dall'ultimo match di Europa League. Confermata la lesione muscolare alla coscia destra per Immobile che dunque salterà il match contro il Bologna e la convocazione in Nazionale per la Nations League.

Cosa si è fatto Ciro Immobile? In una nota la Lazio ha annunciato: "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Ciro Immobile durante l’ultima partita di Europa League ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". A questo punto l'attaccante è fuori gioco sia per la prossima partita di campionato contro il Bologna, e sia per la Final Four di Nations League. Infatti per conoscere nel dettaglio i tempi di recupero sarà necessario qualche giorno, e nuovi esami: "È stato da subito sottoposto agli accertamenti ed alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

Quando tornerà in campo Ciro Immobile? Appuntamento certamente a dopo la sosta, anche se bisognerà capire se Sarri potrà contare sul suo terminale offensivo nel big match in programma il 16 ottobre contro l'Inter. Un altro allenatore che purtroppo dovrà fare i conti con l'assenza nell'immediato della punta è Roberto Mancini che lo aveva convocato per la Final Four di Nations League che si aprirà, con la semifinale contro la Spagna. Niente da fare dunque per Immobile, che non potrà rispondere alla chiamata: senza Belotti, il Mancio perde anche il suo "gemello". Si riapriranno le porte azzurre per Kean?