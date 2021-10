I convocati per la Nations League cambiano ancora: Zaniolo dice no, chance per Tonali Roberto Mancini è stato costretto a rivedere la lista dei convocati della Nazionale per la Nations League dopo gli infortuni del week-end. Calabria sarà il sostituto di Toloi, mentre a prendere il posto di Pessina dovrebbe essere Sandro Tonali. In precedenza Zaniolo aveva dato forfait di Zaniolo.

A cura di Marco Beltrami

Roberto Mancini non aveva fatto i conti con il campionato. La settima giornata di Serie A non ha portato buone notizie per la Nazionale, in vista della Nations League. Il commissario tecnico azzurro è stato costretto a fare i conti con una serie di forfait. Dopo quello di Ciro Immobile, sono arrivati nelle ultime ore, i ko di Toloi prima e Pessina, poi. Il Mancio ha dovuto rivedere i suoi piani, con una brutta sorpresa legata a Zaniolo, anche lui non al top.

La prima novità di Roberto Mancini rispetto alle prime convocazioni per la Final Four di Nations League, è arrivata dopo l'infortunio di Ciro Immobile. Il commissario tecnico ha convocato il centravanti della Juventus Moise Kean per rinforzare il suo terminale offensivo. Brutte notizie anche dall'Atalanta: Rafael Toloi si è fermato a causa di un problema muscolare poco prima del match contro il Milan, mentre Pessina è finito ko proprio nel corso della gara.

Ecco allora che il selezionatore ha deciso di sostituire il primo con Calabria. Per il centrocampista invece l'intenzione del ct era quella di chiamare Zaniolo. Secondo quanto riportato da Sky invece anche il talento della Roma non potrà andare in Nazionale a causa di un risentimento al flessore destro. Al suo posto potrebbe tornare in azzurro Tonali.

I convocati di Mancini per la Nations League:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Davide Calabria (Milan).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).