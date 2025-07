Sinner-Alcaraz, ci sono ancora biglietti per la finale di Wimbledon: i prezzi sono assurdi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz è probabilmente è l'evento sportivo più atteso di tutta l'estate. Lo scontro tra i nuovi titani del tennis è sentito, non solo in Italia. Jannik, ha dominato Djokovic, ha legioni di tifosi, così come Carlos che però a Wimbledon ha già vinto due volte. A poche ore dalla finale c'è ancora qualche biglietto per vedere la partita sul Centre Court più famoso del mondo, ma chi volesse acquistare uno di quei biglietti deve mettere mano seriamente al portafoglio, le cifre per un singolo biglietto sono mostruose, superano i 20 mila euro.

Il ballot, la coda e il Debenture: i biglietti di Wimbledon

Chi segue il tennis sa bene che per avere i biglietti del torneo di Wimbledon bisogna partecipare al ‘ballot', materialmente un sorteggio, al quale si può partecipare effettuando una richiesta entro il mese di settembre precedente al torneo. Nel mese di febbraio si viene a scoprire se si è vinto oppure no. Ma ogni giorno vengono messi in vendita dei biglietti e per questo motivo c'è chi si accampa la notte per essere in pole position all'apertura dei botteghini. In questo caso però sono rimasti disponibili biglietti presenti sul cosiddetto ‘secondo mercato', che fanno parte di un pacchetto di ticket ‘Debenture'.

I biglietti residui per Sinner-Alcaraz costano 20 mila euro

Il costo si aggira attorno ai 20 mila euro!!! Un prezzo altissimo, che è tale non solo per l'importanza della partita – è la finale di Wimbledon – non solo perché è Sinner contro Alcaraz, e perché si gioca tra poche ore. Ma pure perché questi sono biglietti ‘vip' che danno la possibilità a chi li comprerà sul campo centrale e danno accesso a tutte le aree vip di Wimbledon, ristorante incluso, dove si può avere la possibilità di trovare anche le superstar che sono nel Royal Box.

Perché sono in vendita i biglietti Debenture? Questo è un pacchetto extra lusso, che può essere acquistato per un quadriennio e costa 92 mila euro. Questo esoso abbonamento, però, può essere messo in vendita per una singola partita. Insomma, chi lo acquista può effettuare anche un investimento, anche se deve fare attenzione, però, a chi lo cede. Perché il possessore dell'abbonamento ‘Debenture' è responsabile del comportamento del comportamento di chi usa il biglietto per un giorno.