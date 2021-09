Italia in fuga, si ferma la Svizzera: la classifica del girone di qualificazioni mondiali L’Italia è tornata a vincere contro la Lituania dopo i pareggi contro Bulgaria e Svizzera. Gli azzurri continuano ad essere primi nel gruppo C di qualificazione mondiale ma con 6 punti di vantaggio sulla seconda della classe. La situazione della Nazionale che punta all’accesso diretto a Qatar 2022.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia di Roberto Mancini dopo il due pareggi di fila contro Bulgaria e Svizzera, torna alla vittoria contro la Lituania. Un 5-0 che permette alla Nazionale di consolidare il primo posto nel Girone C delle qualificazioni Mondiali davanti agli elvetici, fermati sullo 0-0 in casa dell'Irlanda del Nord, che hanno due partite in meno. Gli azzurri sono padroni del proprio destino in vista delle ultime due gare nel gruppo, quella in casa contro la Svizzera e quella in Irlanda, che potrebbe essere anche influente ai fini della qualificazione alla fase finale di Qatar 2022 come prima in classifica, per evitare il secondo posto e lo spauracchio dei playoff.

Le prossime partite dell'Italia nelle qualificazioni mondiali: date e avversarie

Contro la Lituania, l'Italia ha chiuso il tour de force delle 3 gare valide per le qualificazioni mondiali portando a casa complessivamente 5 punti. Ora gli azzurri torneranno in campo a novembre per gli ultimi due match del girone C, ovvero quello del 12 contro la Svizzera per chiudere definitivamente il discorso, e poi quello si spera ininfluente ai fini della classifica contro l'Irlanda del Nord. Le prossime partite dell'Italia nelle qualificazioni mondiali:

12 novembre 2021 ore 20.45: Italia-Svizzera (stadio Olimpico, Roma)

15 novembre 2021 ore 20.45: Irlanda del Nord-Italia (stadio National Football Stadium, Belfast)

La classifica dell'Italia nel girone C di qualificazione a Qatar 2022

La classifica dell'Italia è tornata a sorridere dopo la vittoria sulla Lituania. La Nazionale è prima nel gruppo C a quota 14 punti, 6 in più della Svizzera seconda in classifica che non è riuscita a vincere contro l'Irlanda del Nord. Gli elvetici hanno due partite in meno rispetto all'Italia e potrebbe essere decisivo per il primo posto nel raggruppamento lo scontro diretto dell'Olimpico di Roma. Con un risultato positivo gli azzurri potrebbero anche essere matematicamente certi del primato, che garantirebbe loro la qualificazione diretta. La classifica dell'Italia nel Girone C:

Italia 14 punti (6 partite giocate) Svizzera 8 punti (4) Bulgaria 5 (5) Irlanda del Nord 4 (4) Lituania 0 (5)

Come funzionano le qualificazioni mondiali e i playoff

L'obiettivo dell'Italia è quello di qualificarsi come prima nel girone. In questo modo gli azzurri rientrerebbero tra le 10 squadre che accederebbero direttamente alla fase finale dei Mondiali, senza correre rischi. Diverso il caso delle 10 seconde dei gironi, che insieme alle due nazionali ripescate dalla Nations League daranno vita agli spareggi. Saranno suddivise in 3 gruppi da 4 che si affronteranno poi in semifinali in gara secca e finale. Le 3 squadre vincitrici dei percorsi si qualificheranno a Qatar 2022. Inutile sottolineare le insidie che possono nascondersi in questi spareggi, considerando che potrebbero prendervi parte anche big come Germania, Spagna e Olanda.