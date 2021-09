Nazionale, i convocati: l’Italia campione d’Europa alla sfida Nations League La lista dei convocati della Nazionale per la fase finale della Nations League che vivrà il momento clou in Italia con le gare tra Torino e Milano. La novità è il ritorno di Lorenzo Pellegrini, che gli Europei li aveva solo sfiorati costretto a lasciare il ritiro per infortunio, mentre resta a casa Nicolò Zaniolo. Azzurri in campo il 6 ottobre alle 20.45 contro la Spagna (a San Siro).

Sono 23 i calciatori campioni d'Europa che il commissario tecnico, Roberto Mancini, ha convocato per la fase finale della Nations League. A parte gli infortunati Spinazzola, Florenzi e Belotti, la novità è il ritorno di Lorenzo Pellegrini (al posto di castrovilli), che gli Europei li aveva solo sfiorati costretto a lasciare il ritiro per infortunio, mentre resta a casa Nicolò Zaniolo. La Nazionale che ha trionfato a Wembley a luglio scorso tornerà in campo per conquistare il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo aver sollevato la Coppa a Londra. Saranno gli stadi di Torino e Milano a ospitare le partite che vedranno impegnati, oltre agli Azzurri, anche Spagna, Francia e Belgio.

La lista dei convocati dell'Italia per la Nations League

Il raduno della Nazionale è fissato per domenica sera al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Lì gli Azzurri fino alla gara con la Spagna (mercoledì 6 ottobre ore 20.45 a San Siro) per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'esito della sfida contro gli iberici determinerà anche l'orario della gara di domenica 10 ottobre (alle 15 per il secondo e terzo posto, alle 20.45 per il titolo) e l'avversario. Dall'altra sfida in programma giovedì all'Allianz Stadium (ore 20.45) tra Belgio e Francia arriverà la squadra da sfidare.