Monza-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Monza-Napoli si gioca oggi alle 15. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni di Palladino e Calzona.

Il Monza ospita il Napoli (oggi, ore 15) nella 31ª giornata di Serie A, match trasmesso in diretta tv, in chiaro (per abbonati) e in streaming su Dazn. È una partita che vale tanto per i brianzoli: con una vittoria aggancerebbero in classifica proprio i campioni d'Italia in carica e potrebbero sognare anche una qualificazione storica nelle Coppe. Azzurri delusione del campionato: fuori dalla corsa Champions, possono puntare almeno all'Europa League.

All'andata la squadra di Palladino fece soffrire i partenopei: al Maradona finì 0-0 ma sfiorò il colpo grosso per l'errore commesso da Pessina su rigore. Sia Monza sia Napoli sono reduci da due scoppole: ko a Torino con tanto di polemiche arbitrali per i biancorossi, batosta in casa della squadra di Calzona contro l'Atalanta.

Quanto alle formazioni, nel centrocampo del Monza mancherà Pessina (squalificato), al suo posto potrebbe essere schierato Bondo. Nel Napoli l'osservato speciale resta Kvaratskhelia, che ha saltato la gara contro la ‘dea' per una forte contrattura del muscolo adduttore della coscia sinistra: contro i brianzoli torna in campo.

Partita: Monza-Napoli

Dove: U-Power Stadium, Monza

Quando: domenica 7 aprile

Orario: 15.00

Diretta TV: Dazn

Diretta Streaming: Dazn

Competizione: 31ª giornata, Serie A

Dove vedere Monza-Napoli in diretta tv

Monza-Napoli sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in esclusiva per abbonati solo su Dazn. La si potrà vedere utilizzando la app su una smartv tv oppure adattare la televisione con dispositivi quali console Playstation o XBox, Amazon Firestick e Google Chromecast, TimVision Box. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio, invece, potranno sintonizzarsi sul canale 214 (Zona Dazn). Edoardo Testoni si occuperà della telecronaca, commento tecnico affidato a Fabio Bazzani.

Monza-Napoli, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Juventus-Fiorentina sarà trasmessa sempre su Dazn. La si potrà vedere accedendo alla piattaforma attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito. Il match non sarà visibile su Sky Go né su NOW.

Serie A, le probabili formazioni di Monza-Napoli

Il Monza cerca una vittoria di prestigio, che può valere anche l'assalto all'Europa, contro il Napoli. Palladino deve rinunciare allo squalificato Pessina (Bondo al suo posto). In attacco Djuric sembra favorito su Colombo. Nel Napoli tutte le attenzioni sono focalizzate su Kvaratskhelia al rientro nel tridente con Osimhen e Politano.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Carboni A.; Gagliardini, Bondo; Colpani, Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.