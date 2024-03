video suggerito

Sanabria lancia il Torino contro il Monza, è a -1 dal Napoli. Pari per il Frosinone, in zona rossa Il Monza in 10 uomini cade in casa del Torino e torna alla sconfitta dopo due vittorie consecutive. Il Frosinone pareggia contro il Genoa e resta in zona retrocessione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sarà una Pasqua serena per tutti i tifosi del Torino che possono festeggiare la vittoria sul Monza proprio nei minuti finali della partita: alla squadra di Juric basta il gol dal dischetto di Sanabria alla fine del secondo tempo per portare a casa una vittoria importante e 3 punti che gli permettono di andare a -1 dal settimo posto occupato dal Napoli. Resta invece sul filo dell'equilibrio Genoa-Frosinone, con un 1-1 frutto dei due gol segnati nel corso del primo tempo da Gudmundsson e Reinier.

Il Torino fa festa con Sanabria, 1-0 sul Monza

Serviva una vittoria per mantenere alto il morale e provare ad approfittare anche della situazione in classifica e così è stato. Il Torino fa un balzo in avanti, supera momentaneamente la Fiorentina e arriva a una sola lunghezza dal Napoli settimo, un risultato importante per quanto visto in questa stagione. Per superare il Monza basta la rete di Sanabria al 69′.

Dopo due vittorie consecutive il Monza sperava di calare il tris in questo sabato di calcio e le aspettative create nel primo tempo erano buone: la squadra di Palladino è apparsa solida e compatta, capace di non concedere troppi spazi agli avversari nella loro manovra offensiva. Ma nel secondo tempo tutto è crollato quando Pessina trattiene irregolarmente Ricci in area di rigore concedendo un penalty.

Dal dischetto va Sanabria che non sbaglia e segna il gol della vittoria del Torino. Come se non bastasse, a rovinare la giornata del Monza c'è anche l'espulsione di Pessina che, dopo pochi minuti dal primo fallo, atterra ancora Ricci e si becca un cartellino rosso da parte dell'arbitro.

Il Frosinone pareggia per 1-1 contro il Genoa

Regna invece l'equilibrio nella seconda partita del pomeriggio, il pareggio per 1-1 tra Frosinone e Genoa. Succede tutto nel primo tempo: ad accendersi è il Grifone che, dopo aver creato qualche buona occasione, sblocca il risultato al 29′ con un calcio di rigore provocato da una scivolata di Okoli e trasformato perfettamente da Gudmundsson.

Il Frosinone, rimasto a guardare fino a quel momento, si sveglia come d'incanto e trova la reazione giusta per tornare immediatamente in partita. Appena sette minuti più tardi Soulè innesca una ripartenza che finisce sui piedi di Reinier, bravissimo a mandare il pallone in rete in una sorta di rigore in movimento.

I ciociari però non riescono a sfruttare il loro buon momento. Nella ripresa è il Genoa l'unica squadra che crea pericoli, anche se nel finale i ragazzi di Di Francesco arrivano vicini al colpaccio con Soulè che spreca l'occasione per ribaltare tutto e tirare fuori il suo club dalla zona rossa della classifica.