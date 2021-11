Chi è Taylor, l’arbitro di Italia-Svizzera nella partita decisiva delle qualificazioni ai Mondiali 2022 Anthony Taylor dirige Italia-Svizzera, match valido per le qualificazioni mondiali di scena all’Olimpico oggi venerdì 12 novembre. L’ultimo precedente risale agli Europei, quando vincemmo ai supplementari contro l’Austria. Sotto la sua direzione, l’Italia ha subito solo un sconfitta, nel 2018. Impegnato nel sociale, fu il direttore di gara della sfortunata Danimarca-Finlandia con il malore di Eriksen in campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Sarà l'arbitro inglese Anthony Taylor a dirigere la partita tra Italia e Svizzera, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, e in programma venerdì 12 novembre allo Stadio Olimpico. Gli assistenti sono Beswick e Nunn, il quarto uomo Pawson mentre al VAR ci sono Attwell e Tierney a completare la squadra arbitrale tutta inglese. Per i colori azzurri è una vecchia conoscenza, l'ultimo precedente risale agli scorsi europei, quando fischiò il match Italia-Austria, quarto di finale che poi vincemmo.

Chi è Anthony Taylor, l'arbitro di Italia-Svizzera per le qualificazioni ai Mondiali 2021

Classe '78, originario di Manchester, è tra i più stimati direttori di gara inglesi. Il suo nome è recentemente legato a doppio filo con gli ultimi Europei, perché è stato l'arbitro di Danimarca-Finlandia, la partita in cui ha avuto un serio problema Christian Eriksen. Nella vita di tutti i giorni, Taylor è noto per il suo impegno sociale: durante il periodo pandemico si adoperò moltissimo in aiuto dei più colpiti per pandemia. Fu tra i primi arbitri a darsi da fare, sfruttando anche la sua nomea, per dare una mano a chi era stato maggiormente in difficoltà, prestandosi come volontario per l’NHS (National Health Service, ovvero il sistema sanitario inglese).

Sul fronte sportivo, è ricordato da molti tifosi italiani anche per un particolare precedente, che riguarda la gara di ritorno dei quarti di finale Roma-Ajax, con il successo giallorosso e la squadra di Fonseca che aveva conquistato l’accesso alla semifinale contro il Manchester United. In quell'occasione, fioccarono le polemiche per una pessima direzione che portò a ben 5 giallorossi ammoniti.

I precedenti di Taylor con l'Italia

I precedenti con l'Italia sono quattro con il 42enne arbitro di Manchester che ha fischiato in quattro occasioni in cui gli azzurri hanno vinto due volte, subito una sconfitta e ottenuto un pareggio. L'unica sconfitta risale al 2018: 3-1 contro la Francia in un'amichevole dell'1 giugno che fu anche il debutto di Taylor con gli azzurri. Poi, contro la Grecia nelle qualificazioni a Euro 2020 arrivò la vittoria dell'Italia e nello stesso anno anche un pareggio, contro l'Olanda in Nations League. Anthony Taylor ha diretto anche l'Italia in questo ultimo Europeo 2021 prima che si laureasse campione. In occasione dell'ottavo di finale contro l'Austria, lo scorso giugno.