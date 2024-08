video suggerito

Sorteggi Europa League, le avversarie di Lazio e Roma: quando esce il calendario Sorteggiate le avversarie di Lazio e Roma nella nuova Europa League 2024-25 con il format del girone unico: giallorossi contro Tottenham, Eintracht e Bilbao, biancocelesti con Porto, Ajax e Real Sociedad. Il calendario completo uscirà sabato 31 agosto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sorteggio dell'Europa League 2024/2025 ha definito le 8 squadre avversarie di Lazio e Roma nella seconda competizione continentale. Le due squadre della Serie A parteciperanno al nuovo format dell'Europa League senza gruppi ma con un girone unico da 36 squadre. La Roma se la vedrà anche contro Tottenham, Eintracht e Bilbao, mentre la Lazio sfiderà tra le altre Porto, Ajax e Real Sociedad. Il calendario completo uscirà sabato 31 agosto.

Sorteggio Europa League, le avversarie di Lazio e Roma

Questo il quadro completo delle rivali di Lazio e Roma in Europa League, ognuna di loro affronterà dunque 8 avversarie. È andata meglio forse alla formazione di Baroni rispetto a quella di De Rossi che incrocerà Tottenham e Eintracht, oltre all'Athletic Bilbao. Entrambe le romane se la vedranno con il Braga e la Dinamo Kiev:

LAZIO: Porto (C) Ajax (T) Real Sociedad (C) Braga (T) Ludogorets (C) Dinamo Kiev (T) Nice (C) Twente (T)

Porto (C) Ajax (T) Real Sociedad (C) Braga (T) Ludogorets (C) Dinamo Kiev (T) Nice (C) Twente (T) ROMA: Frankfurt (C) Tottenham (T) Braga (C) AZ (T) Diamo Kiev (C) Union SG (T) Athletic Bilbao (C) Elfsborg (T)

Le date del girone unico di Europa League, quando si giocano le partite

Quando si giocano le partite del girone unico di Europa League? La prima giornata è in programma il 25 settembre, mentre l'ultima si svolgerà il 30 gennaio. Eccezion fatta per i match di esordio, tutti gli altri si giocheranno come sempre in un giorno unico ovvero il giovedì.

Prima giornata: 25/26 settembre 2024

25/26 settembre 2024 Seconda giornata: 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 Terza giornata: 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 Quarta giornata: 7 novembre 2024

7 novembre 2024 Quinta giornata: 28 novembre 2024

28 novembre 2024 Sesta giornata : 12 dicembre 2024

: 12 dicembre 2024 Settima giornata: 23 gennaio 2025

23 gennaio 2025 Ottava giornata: 30 gennaio 2025

Quando esce il calendario dell'Europa League 2024-2025

Per il calendario dell'Europa League, con le date di tutte le partite nella fase a girone unico di Lazio e Roma bisognerà aspettare sabato 31 agosto. L'UEFA ha già comunicato che il calendario completo con tutte le date e gli orari delle partite sarà ufficializzato sabato 31 agosto. Questo affinché non ci siano incompatibilità anche con gare delle altre competizioni.