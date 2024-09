video suggerito

L'arbitro Taylor minacciato dopo Bournemouth-Chelsea: non dirigerà alcuna partita nel prossimo turno Anthony Taylor non arbitrerà nessuna partita nel prossimo turno di Premier League in programma in questo weekend. Il fischietto inglese è stato minacciato sui social e così per tutelarlo agirà solo come quarto ufficiale in due partite diverse.

A cura di Fabrizio Rinelli

Anthony Taylor non arbitrerà nessuna partita nel prossimo turno di Premier League in programma in questo weekend. Il fischietto inglese, noto per la discutibile direzione di gara nella famosa finale di Europa League persa dalla Roma di Mourinho contro il Siviglia, è stato minacciato di morte dopo la partita Bournemouth-Chelsea. La Premier sta indagando su questi episodi. Una rabbia nei confronti di Taylor scaturita evidentemente dopo che l'arbitro è stato in grado di battere il record di cartellini mostrati. Ben 14 totali ai giocatori e altri due allo staff tecnico, tra cui Maresca.

Le minacce, segnalate da Mail Sport nei confronti dell'arbitro 45enne e della sua famiglia, sono avvenuti dopo quanto accaduto in campo nell'ultimo turno. Da quel momento a Taylor è stato offerta la possibilità di ricoprire un altro ruolo nel prossimo turno di campionato non arbitrando alcuna partita. Il direttore di gara non arbitrerà una partita, ma agirà invece come quarto ufficiale due volte: sia sabato a Southampton contro l'Ipswich e domenica a Brighton nel match che i padroni di casa giocheranno contro il Nottingham Forest.

Thomas Muller protesta con l'arbitro Taylor durante Germania-Spagna

Tra gli insulti a Taylor, un utente dei social media ha scritto: "Bisogna ucciderlo, e non sto scherzando – si legge e poi ancora -. Lapidatelo a morte". Un altro tifoso ha poi aggiunto: "Anthony Taylor, troverò la tua famiglia". E ancora: “Anthony Taylor, troverò la tua famiglia”. Il PGMOL (associazione di arbitri) ha espresso la sua solidarietà a Taylor che a questo punto è stato totalmente tutelato dalla Premier evitandogli per un turno di scendere in campo, far tranquillizzare la situazione attorno a sé e ripartire magari direttamente dalla giornata successiva.

Dagli Europei a Bournemouth-Chelsea: Taylor torna di nuovo nella bufera

Oltre all'ultimo episodio relativo a Bournemouth-Chelsea, Anthony Taylor già in estate aveva vissuto momento abbastanza particolare e di tensione. L'arbitro inglese era infatti finito di nuovo nella bufera dopo Spagna-Germania valida per i quarti di finale degli Europei. Il direttore di gara aveva infatti penalizzato chiaramente i tedeschi non concedendo un chiaro calcio di rigore alla nazionale di Naglsemann nei tempi supplementari. Il famoso tocco di braccio di Cucurella in area di rigore fece gridare allo scandalo alla Nazionale tedesca.