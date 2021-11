Emergenza totale per Italia-Svizzera: infortuni per Barella, Bastoni, Bonucci e Chiellini L’Italia nei prossimi giorni affronterà Svizzera e Irlanda del Nord, nelle ultime due partite delle Qualificazioni ai Mondiali 2022. Mancini rischia di non poter disporre di alcuni dei suoi giocatori migliori. Per infortunio sabato scorso non hanno giocato Chiellini e Bonucci, mentre sono usciti per infortunio nel derby Barella e Bastoni dell’Inter.

L'Italia campione d'Europa deve guadagnarsi la qualificazione al Mondiale 2022, e per farlo la Nazionale di Mancini deve vincere contro Svizzera (il 12 novembre) e Irlanda del Nord (il 15). Ma l'avvicinamento a queste due partite non è iniziato nel migliore dei modi per gli azzurri, che rischiano di non disporre di Bonucci, Chiellini e Barella, mentre è certa l'assenza di Verratti.

Tre dei pilastri della Nazionale che ha vinto gli Europei dunque potrebbero dover seguire da lontano le prossime due partite dell'Italia. Mancini è ovviamente preoccupato. Sabato Bonucci e Chiellini hanno dato forfait e hanno saltato Juventus-Fiorentina. Il capitano della nazionale era presente nella distinta ma ha poi avuto un risentimento muscolare, mentre il suo storico partner difensivo è stato escluso per un affaticamento muscolare. Entrambi saranno lunedì a Coverciano, ma con ogni probabilità torneranno subito a casa.

Le cattive notizie non sono finite. Perché guardando il derby Milan-Inter il c.t. Mancini ha visto uscire dal campo a causa di un infortunio prima Niccolò Barella e poi Bastoni. Il centrocampista ha alzato bandiera bianca pare un problema muscolare, che se fosse importante provocherebbe sicuramente l'assenza contro la Svizzera venerdì prossimo. E nel finale è uscito pure Bastoni, anche il giovane difensore è stato costretto a uscire per un problema fisico.

Ha tante risorse il selezionatore azzurro, ma certo la probabile perdita di alcuni big non fa piacere. Mancini ha convocato 28 calciatori, ma se saranno costretti a tornare a casa Bonucci, Chiellini e Bastoni al c.t. resterebbero solamente due centrali: Mancini e Acerbi (sicuramente ci sarà almeno un altro centrale convocato). Mentre a centrocampo, nonostante i problemi di Barella e Verratti, l'allenatore azzurro ha vasta scelta e potrà scegliere tra Pellegrini, Locatelli, Tonali, Jorginho e Pobega.