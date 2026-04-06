Barella cerca Bastoni in panchina dopo il gol alla Roma: l’abbraccio è una dedica speciale

L'Inter ha fatto un grande passo in avanti verso la vittoria del campionato dopo il 5-2 contro la Roma nella sera di Pasqua, un risultato che serve per la classifica ma anche per il morale dei giocatori reduci dalla disfatta in Nazionale. Nicolò Barella ritorna al gol dopo un periodo non positivo e si commuove durante i festeggiamenti, ma l'immagine più emblematica di tutte è la corsa verso la panchina per abbracciare Alessandro Bastoni.

Il difensore è stato nell'occhio del ciclone negli ultimi mesi per la simulazione contro la Juventus, il gesto antisportivo nei confronti di Kalulu e anche il cartellino rosso rimediato nella finale playoff contro la Bosnia che ha condannato l'Italia. A tutto questo si aggiungono le voci di un possibile trasferimento al Barcellona in estate che rende il quadro ancora più delicato.

Barella corre ad abbracciare Bastoni

L'immagine dell'abbraccio tra i due nerazzurri ha scaldato il cuore dei tifosi dell'Inter in una serata potenzialmente decisiva per la vittoria del campionato. Barella non segnava un gol dallo scorso ottobre, nella vittoria contro la Cremonese, e non sempre è stato impeccabile in mezzo al campo in questa stagione: la rete con la Roma è stata una sorta di liberazione, seguita dalle lacrime, dai festeggiamenti con i compagni e con Chivu ma soprattutto dalla corsa sfrenata verso Bastoni che era seduto in panchina.

Il centrocampista ha avuto un pensiero speciale per il suo compagno di club e nazionale, reduce come lui da una disfatta storica con l'Italia. Il difensore è stato accusato pesantemente, la moglie Camilla è stata costretta a chiudere i commenti sui social per tutelarsi da insulti e minacce e l'addio sembra l'unica soluzione possibile per risolvere questa situazione. Intanto Bastoni ha avuto una dedica speciale, un abbraccio che in questo momento significa molto per lui e per il gruppo Inter che gli si è stretto attorno per il rush finale del campionato che potrebbe portare il 21esimo Scudetto.