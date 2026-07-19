Tuchel surreale dopo Francia-Inghilterra: “Non mi ero reso conto che Saka avesse segnato tre gol”

Nell’intervista a caldo dopo la finale per il terzo posto ai Mondiali, vinta dalla sua Inghilterra sulla Francia, Thomas Tuchel ha candidamente ammesso di aver perso il conto degli autori dei gol, in primis il triplettista Saka.

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L'intervista a caldo di Thomas Tuchel alla BBC, dopo il fischio finale della finale per il terzo posto dei Mondiali vinta dalla sua Inghilterra sulla Francia con un rocambolesco 6-4, ha avuto un momento decisamente surreale quando il CT della nazionale dei Tre Leoni ha candidamente ammesso di non sapere che Bukayo Saka avesso messo a segno una tripletta: "Non me ne ero reso conto".

Saka uomo partita di Francia-Inghilterra, la finale per il terzo posto ai Mondiali

Il 24enne attaccante dell'Arsenal era stato una delle ‘pietre dello scandalo' all'indomani della semifinale dolorosamente persa dalla squadra inglese contro l'Argentina dopo che era passata in vantaggio nel secondo tempo. Tuchel era stato massacrato per la sua tattica suicida, inclusa la decisione di non dare neanche un minuto di gioco al velocissimo attaccante, che avrebbe potuto chiudere la pratica in contropiede. Al suo posto erano invece entrati difensori su difensori, creando le premesse per il disastro concretizzatosi con la rimonta di Messi e compagni.

Riesumato per la ‘finalina' dei delusi contro la Francia, Saka è stato il migliore in campo per l'Inghilterra, segnando due gol prima dell'intervallo e completando la sua tripletta su rigore nel finale. Decisamente troppi gol per Tuchel, che ha perso il conto…

Bukayo Saka col premio di migliore in campo della finale per il terzo posto dei Mondiali Francia–Inghilterra

Ma Tuchel neanche sapeva che Saka avesse segnato tre gol… "Ho perso il conto"

"Bukayo ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale, non c'è mai stato alcun dubbio – ha spiegato il tecnico tedesco – Non mi ero neanche reso conto che avesse fatto una tripletta, ho perso il conto dei marcatori. Ma se l'è meritata tantissimo, è stato brillante. In semifinale avevo semplicemente la sensazione che Morgan Rogers (schierato titolare e non sostituito, ndr) sarebbe stato coinvolto in qualcosa di speciale. Tutto qui. E poi le partite in sé richiedono tantissimo. Siamo costretti a fare molti cambi a causa dei crampi e del flusso del gioco".

Successivamente, in conferenza stampa, Tuchel ha aggiunto un'ulteriore spiegazione alla scelta di tenere fuori Saka dalla semifinale, ovvero la cautela dovuta all'infortunio del calciatore dell'Arsenal prima dei Mondiali, un problema al tendine d'Achille accusato a marzo e che si è trascinato anche nei mesi successivi: "Sentivo ancora la responsabilità come allenatore, visto quello da cui veniva, di procedere con calma con Bukayo. È partito titolare in alcune partite, e sì, è stata una decisione difficile lasciarlo fuori dalla semifinale".

Quanto a Saka, ha preferito non fare polemiche nel dopo partita che lo ha visto assoluto mattatore: "Ovviamente avrei voluto giocare di più in questa Coppa del Mondo… ma ora è troppo tardi. Ho provato a lasciare il segno in campo, ora è finita".